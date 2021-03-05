У Дніпрі інспектори вийшли на боротьбу зі стихійними ринками. Щойно потепліло, люди почали просто неба збувати м'ясні та молочні продукти, а везуть їх із сіл - за кілька десятків кілометрів. Кажуть, змушені продавати на імпровізованих базарах, бо на офіційних - вкрай дорогі місця. Як минула інспекція?

Вулиця Новокримська, околиця міста. Тут прямісінько на парковці супермаркету пані Олена продає свинину та молочку. Жінка розповідає, приїхала з Магдалинівки, це за 60 кілометрів від Дніпра. Вдома має невелике господарство. Заколовши свиню та назбиравши трохи молочної продукції приїхала у місто хоч щось продати.

Олена, продавчиня:

У селі його не продаси, і все.

Та от вторгувати нічого не вдалося. До продавчині нагрянули інспектори з благоустрою.

Які у Вас є документи? - На торгівлю немає. - Ви ж знаєте, що ви порушуєте 152 статтю. - Мабуть. Не знаю.

Поки на Тетяну з чоловіком інспектори складають адмінпротокол, продавчиня зелені бідкається. Людям з села, які мають своє, хоч і не велике, господарство - діватися нікуди. Аби заробити хоч яку копійку вимушені везти свій крам за кілька десятків кілометрів і продавати за копійки.

Тетяна, продавчиня:

Не от хорошей жизни приехала, гипертоник езжу сюда. В три утра вставать. Сейчас нет торговли вообще. У людей денег нет. И это все прекрасно знают. Пенсии на месте стоят, а цени - посмотрите, какие.

Везти кілька кілограмів товару на ринок не вигідно, - розповідають продавці. Олександр привіз свинину з Царичанки. Говорить, аби продавати м'ясо на базарі, потрібно сплатити до тисячі гривень. А це майже увесь виторг.

Олександр, продавець:

Приблизительно стоит 800-1000 грн. Лаборатория, местовое. Я заработаю себе вот эту косточку, пока отработаю цену.

Однак інспектори з благоустрою непохитні. Кажуть: правила торгівлі - одні для всіх.

Вадим Паркін, інспектор КП "Благоустрій міста" Дніпровської міської ради:

На вулиці люди можуть торгувати - овочі, фрукти. Це те, що можна реалізовувати завдяки документам з КП "Благоустрій" і виходять торгувати. Але ж на вулиці не можна торгувати таким, як м'ясо, молочка, риба.

За день інспектори з благоустрою складають по кілька адміністративних протоколів на "стихійників". Штраф за незаконну торгівлю - від 340 до 750 гривень. Скільки сплатить порушник вирішує міська комісія. Та попри штрафи, люди все одно їдуть у місто, аби хоч щось вторгувати на життя.