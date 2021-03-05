У Дніпрі оголосили боротьбу стихійним ринкам [ Редактировать ]
У Дніпрі інспектори вийшли на боротьбу зі стихійними ринками. Щойно потепліло, люди почали просто неба збувати м'ясні та молочні продукти, а везуть їх із сіл - за кілька десятків кілометрів. Кажуть, змушені продавати на імпровізованих базарах, бо на офіційних - вкрай дорогі місця. Як минула інспекція?
Вулиця Новокримська, околиця міста. Тут прямісінько на парковці супермаркету пані Олена продає свинину та молочку. Жінка розповідає, приїхала з Магдалинівки, це за 60 кілометрів від Дніпра. Вдома має невелике господарство. Заколовши свиню та назбиравши трохи молочної продукції приїхала у місто хоч щось продати.
Олена, продавчиня:
У селі його не продаси, і все.
Та от вторгувати нічого не вдалося. До продавчині нагрянули інспектори з благоустрою.
Які у Вас є документи? - На торгівлю немає. - Ви ж знаєте, що ви порушуєте 152 статтю. - Мабуть. Не знаю.
Поки на Тетяну з чоловіком інспектори складають адмінпротокол, продавчиня зелені бідкається. Людям з села, які мають своє, хоч і не велике, господарство - діватися нікуди. Аби заробити хоч яку копійку вимушені везти свій крам за кілька десятків кілометрів і продавати за копійки.
Тетяна, продавчиня:
Не от хорошей жизни приехала, гипертоник езжу сюда. В три утра вставать. Сейчас нет торговли вообще. У людей денег нет. И это все прекрасно знают. Пенсии на месте стоят, а цени - посмотрите, какие.
Везти кілька кілограмів товару на ринок не вигідно, - розповідають продавці. Олександр привіз свинину з Царичанки. Говорить, аби продавати м'ясо на базарі, потрібно сплатити до тисячі гривень. А це майже увесь виторг.
Олександр, продавець:
Приблизительно стоит 800-1000 грн. Лаборатория, местовое. Я заработаю себе вот эту косточку, пока отработаю цену.
Однак інспектори з благоустрою непохитні. Кажуть: правила торгівлі - одні для всіх.
Вадим Паркін, інспектор КП "Благоустрій міста" Дніпровської міської ради:
На вулиці люди можуть торгувати - овочі, фрукти. Це те, що можна реалізовувати завдяки документам з КП "Благоустрій" і виходять торгувати. Але ж на вулиці не можна торгувати таким, як м'ясо, молочка, риба.
За день інспектори з благоустрою складають по кілька адміністративних протоколів на "стихійників". Штраф за незаконну торгівлю - від 340 до 750 гривень. Скільки сплатить порушник вирішує міська комісія. Та попри штрафи, люди все одно їдуть у місто, аби хоч щось вторгувати на життя.
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