На Рівненщині директорів 12 сільських шкіл звинувачують у розкраданні двох мільйонів бюджетних гривень! Правоохоронці кажуть: за під'єднання шкіл до інтернету ті заплатили провайдеру у 200 разів більше, аніж це коштує насправді.

Освітяни одностайно заявляють: їх втягли в оборудку. Хто та навіщо?

Оце кабель і оце воно, плюс оця коробочка.

І ціна йому 200 тисяч гривень! Саме стільки дирекція школи у селі Даничів заплатила за під'єднання закладу до інтернету.

Наталія Міськевич, директорка Даничівського навчально-виховного комплексу:

Договори, які вже були складені, вони вже були практично між фірмою "ДАН" уже готові. Нам тільки залишалося їх підписати.

Директорка закладу за один метр інтернет-кабелю заплатила півтори тисячі гривень, тоді як його ринкова ціна - всього три гривні. А загалом таке обладнання для мережі придбали 12 шкіл колишнього Корецького району. Цим, кажуть у поліції, освітяни завдали збитків державі на понад два мільйони гривень.

Олександр Панасюк, заступник начальника ГУ Нацполіції у Рівненській області:

Якщо майно в державі коштує одну суму, а посадова особа купляє це майно за значно вищу суму - вона несе за це кримінальну відповідальність.

Трьом керівникам шкіл уже вручили підозри. Ользі Штогун дали на руки навіть обвинувальний акт. Жінка впевнена: нічого протизаконного не вчиняла.

Ольга Штогун, директорка Щекичинської гімназії:

Мені дали договір в авральних обставинах - і я їх підписала. Я не спеціаліст, я не орієнтуюсь.

І вартість, і провайдера обирала керівниця районної освіти, - заявляють педагоги. Саме вона, мовляв, вимагала, щоб директори підписали договори.

Руслана Кошутар, директорка Сапожинського навчально-виховного комплексу:

Примушували підписувати ці договори і ці рахунки всіх директорів в один той самий день під тиском.

Оксана Форсюк - та сама чиновниця, яка донедавна керувала освітою Кореччини, а зараз очолює ліцей у Великих Межирічах. Свою вину жінка заперечує. Каже, теж під слідством.

Оксана Форсюк, директорка Великомежиріцького ліцею:

Я нікого не змушувала. Такі питання ви мали б задавати фірмі - тій, яка проводила інтернет. Я цього озвучить не можу, тому що ми не фахівці, ми - педагоги.

У поліції ж заявляють: обов'язок керівників - перевірити ціну та обрати найдешевші послуги.

Олександр Панасюк, заступник начальника ГУ Нацполіції у Рівненській області:

Ще дев'ять посадових осіб опрацьовуються - по них проводяться слідчі дії й відповідні експертизи.

Директорам загрожує обмеження волі на строк до трьох років, а ще - заборона працювати у школі на той самий час. Педагоги вважають: їх підставили і сподіваються на справедливе розслідування.

Який статус має колишня очільниця районної освіти - у поліції наразі не кажуть. Запевняють: слідство щодо неї теж триває - за розтрату бюджетних коштів і їх легалізацію. Остаточну провину кожного встановить суд.