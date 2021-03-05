Марина Мороз, единственная украинка в лиге смешанных единоборств, показала откровенный снимок. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

В кадре девушка позирует в желтых бикини и оранжевом топе.

Подписчики оценили такой образ и активно комментируют снимок, который быстро собирает лайки.

* Марина Мороз начала свою карьеру в UFC в 2015 году. Сейчас в активе 29-летней Марины 10 побед, но есть и три поражения.

Как ранее сообщалось, украинка Магучих признана лучшей легкоатлеткой января в Европе. Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой месяца в январе, а уже в феврале Магучих установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту в помещении, покорив высоту в 2,06 метра на соревнованиях в словацкой Банска-Быстрице

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