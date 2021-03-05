Вашингтон та Лондон готуються нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
І, звісно, регулярно згадують в американському санкційному списку країну-агресорку Росію. Новий пакет обмежень Вашингтон готує спільно з Лондоном,
Підставою стало використання Росією хімічної зброї речовини "Новічок" проти опозиціонера Олексія Навального, а раніше колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Другого березня Штати долучилися до покарання, яке ухвалив Європейський Союз. У санкційному списку співробітники російських правоохоронних органів та інші особи, пов'язані з Путіним.
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