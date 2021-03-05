Пандемія коронавірусу відсунула на другий план багато нагальних проблем. Утім, самі проблеми від того не зникли. Прикарпаття, яке останнім часом серед регіонів, які найбільше постраждали від пандемії, як завжди навесні, невдовзі може опинитися під загрозою повеней.

Але є й гарна новина, ані коронавірус, ані нестача фінансування не спинили місцевих науковців. Систему моніторингу води в річках, яка дозволяє прогнозувати повені й паводки, розробили фахівці Івано-Франківського технічного університету.

Це саме та команда вчених, яка прогнозувала масштабну минулорічну повінь. Хоча тоді їх ніхто не послухав. Можливо, послухають зараз - завдяки матеріалу моїх колег.

У цих різнокольорових графіках та цифрах останні показники стану річки Дністер температура та рівень води, вологість і температура повітря.

Є поле архівів за добу, і видно в часі зміну параметрів вологості, при чому є залежності. При збільшенні температури зменшується вологість. до півметра буває міняється рівень води на протязі тижня.

Цю геоінформаційну систему розробили науковці Івано-Франківського технічного університету для попередження повеней та паводків.

Леонід Заміховський, завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем Івано-Франківського національного технічного університету:

Через який проміжок часу, де там в руслі ріки скажімо Дністер, який буде рівень води, на яку територію ця вода розіллється, які території вона займе, чи є там люди, чи якісь споруди. Наскільки оперативно треба вивести населення для того, щоб не підтопило.

Прилад сконструювали і встановили в місті Галич на мосту через Дністер. Під час останньої повені в цьому місті вода піднялася майже на вісім метрів за одну ніч. Люди не встигали рятуватися самі і своє майно.

А розробка Прикарпатських науковців дасть змогу попереджати про підняття води набагато раніше, ніж це стане помітним. Крім того, на базі університету створили спеціальний центр прогнозування і попередження паводків у Карпатському регіоні. Очолив його професор Адаменко.

Саме він на основі математичних розрахунків передбачив дві наймасштабніші повені в області. Останню - дві тисячі двадцятого - спрогнозував ще за шість років до того як вона сталася.

Олег Адаменко, професор:

От бачите графік - це повінь 2008 року, а це от плюс дванадцять буде двадцять. Двадцятий рік. О ці два піки. Тобто це було спрогнозовано. Опубліковане мною ще в 2014 році. За ці шість років можна було щось підготовити.

Сама система - це автоматизований пост із набором різних метереологічних датчиків. Дані передаються на загальний сервер.

Іван Левицький, асистент кафедри інформаційно- телекомунікаційних технологій і систем Івано-франківського національного технічного університету:

В майбутньому планується розміщення датчика для контролю швидкості течії, це дасть нам можливість прогнозувати кількість води яка протікає, повноводність річки також планується встановити датчик мутності води.

Розробники системи кажуть, однієї станції спостереження не достатньо. Бо лише в Прикарпатті протікає понад вісім тисяч річок. Більше половини гірські струмки. І саме в них криється руйнівна сила сила повеней, вони, раптові. Щоб охопити все Прикарпаття потрібно встановити щонайменше тридцять таких станцій.

Леонід Заміховський, завідувач кафедри інформаційно- телекомунікаційних технологій і систем Іфнтунг:

Десь у верхів'я ріки - одна система стоїть, далі по течії ще декілька і ми можемо в часі бачити як змінюється рівень ріки.

Наступну велику повінь на Прикарпатті науковці прогнозують на дві тисячі тридцятий рік.