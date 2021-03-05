Українцям хочуть дозволити мати подвійне громадянство [ Редактировать ]
В Україні планують дозволити подвійне громадянство з країнами Євросоюзу. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба. І додав: на подвійне громадянство з Росією - така ліберальна політика не поширюється.
Список дозволених країн залежатиме від певних критеріїв. Яких саме поки невідомо. А от українським депутатам подвійне громадянство дозволяти не планують узагалі.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ми зможемо тримати цей ореол українства у світі як одне ціле. І громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання в, наприклад, країну Європейського союзу він в перспективі зможе стати і громадянином цієї країни ЄС, і залишитися при цьому частиною українського цього простору, зберегти український паспорт.
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