В Україні планують дозволити подвійне громадянство з країнами Євросоюзу. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба. І додав: на подвійне громадянство з Росією - така ліберальна політика не поширюється.

Список дозволених країн залежатиме від певних критеріїв. Яких саме поки невідомо. А от українським депутатам подвійне громадянство дозволяти не планують узагалі.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: