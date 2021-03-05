Червоних зон на мапі України може побільшати. До Івано-Франківщини, Буковини та Житомирщини - можуть додатися Вінничина, Львівщина та Миколаївщина.

Тим часом у карантинних Чернівцях ні дня без протестів. Там люди знову вийшли на мітинг. Днями проти обмежень виступали - торгівці, сьогодні вийшли ресторатори. Іван Сірецький - далі.

Марія власниця двох кав'ярень у Чернівцях. З 1 березня вона була змушена вкотре закрити свої заклади. Каже - звільнила всіх кого могла. Як зберегти бізнес, уже й не знає.

Марія Севрюкова, власниця кав'ярень у Чернівцях:

Пропонують працювати на виніс, але в кав'ярні особливо на виніс, крім кави, нічого немає. Тому ми повісили поличку, щоб люди могли на вулиці випити каву. Чекаємо літнього періоду, коли можна буде поставити хоча би два стільці на вулиці.

Підприємниця не проти тотального закриття всіх закладів. Але за умови, що уряд фінансово підтримає бізнес, як це роблять у європейських країнах.

Марія Севрюкова, власниця кав'ярень у Чернівцях:

Держава повинна компенсувати підприємцям ті збитки, які ми зараз отримуємо. Ми не перестаємо платити податки, ми платимо оренди, ми утримуємо свої заклади і це все в мінус.

Обстоювати своє право на працю ресторатори прийшли до облдержадміністрації. Вимагають, аби місцеві посадовці звернулася до Кабміну й підприємцям надали пільги. Бо окрім як закривати бізнес - чиновники нічого не пропонують, нарікають люди.

Олександр Довганич, голова Буковинської організації рестораторів "Борщ":

Звільняйтесь, ставайте на біржу, отримуйте допомогу, в нас є дуже багато соціальних служб, отримуйте всі допомоги і робіть так, щоб ви не заражали людей, ви ж найбільша небезпека сьогодні в світі - це ж ресторани.

На мітинг вийшли не лише власники закладів харчування. Пані Майя працює на кухні одного з ресторанів. Через відсутність роботи жінці не вистачає грошей навіть на харчі.

Майя, помічниця кухаря в ресторані:

Квартира у меня - 5 тысяч заплатить, за газ, за свет, за воду. Плюс лечение. Я не говорю, чтобы продукты какие-то купить, за что их кормить?

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в області - одна з найгірших в Україні. І підприємці розуміють, що мають дотримуватися певних правил, але ж потрібно і працювати!

Оксана, власниця ресторану:

Ми повинні зрозуміти, що оця хвороба, ця напасть на нашу планету, вона змусить нас всіх якось вижити. І оце нам треба якось зрозуміти всіх людей.

Представники обласної влади до учасників акції так і не вийшли.

Ігор Гончар, ресторатор:

Не хочуть з нами сідати за якийсь круглий стіл переговорів, їм це не цікаво. У них зараз іде поздоровлення своїх співробітників з 8 березня. У них своє життя.

Аби посадовці почули представників місцевого бізнесу, підприємці наступного тижня планують зібрати більш масову акцію протесту.