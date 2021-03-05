Дах для усіх нужденних. Оксана Марченко інціює кампанію із надання житла українцям, які не мають власних домівок. Про це вона заявила під час прес-конференції.

Оксана Марченко, журналістка, громадська діячка:

Я бы хотела построить жилье для всех, кто в нем нуждается. Для всех обездоленных. Чтобы сироты не побирались и их не уничтожали. Чтобы многодетные семьи жили так, как они должны жить, а не бедствовать. Я хочу, чтобы ипотека давала возможность молодым семьям - строить свои квартиры.