Оксана Марченко ініціює кампанію із надання житла українцям [ Редактировать ]
Дах для усіх нужденних. Оксана Марченко інціює кампанію із надання житла українцям, які не мають власних домівок. Про це вона заявила під час прес-конференції.
Оксана Марченко, журналістка, громадська діячка:
Я бы хотела построить жилье для всех, кто в нем нуждается. Для всех обездоленных. Чтобы сироты не побирались и их не уничтожали. Чтобы многодетные семьи жили так, как они должны жить, а не бедствовать. Я хочу, чтобы ипотека давала возможность молодым семьям - строить свои квартиры.
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