В пятницу, 5 марта, в столице Сомали, городе Могадишо, прогремел сильный взрыв. В результате пострадали люди. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Эпицентр взрыва находился недалеко от центральной тюрьмы у ресторана.

Местный житель рассказал:

Я слышал, как в районе Лул Йемени взорвалась бомба, за которой последовала стрельба. Это второй раз, когда ресторан подвергается нападению.

Полиция перекрыла все дороги, ведущие в квартал, где случилось ЧП.

Представитель полиции Садак Адан Али сообщил агентству Anadolu, что в ресторан, где находилось много людей, врезался автомобиль со взрывчаткой. Есть погибшие и раненые. Их количество пока неизвестно.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее мы писали, что под Днепром мужчина подорвал взрывчатку возле детсада. На месте взрыва следователи обнаружили обломки неизвестного взрывного устройства и направили их на экспертизу.

Кроме того, в Виннице на территории детского сада произошел взрыв, в результате инцидента пострадали трое детей, медики констатировали у малышей ожоги различных частей тела. На месте происшествия работали правоохранители и пиротехники.

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