Странный аромат, обнаруженный 1 февраля, не отразился на учениках ни в виде симптомах, ни в заболеваниях/ фото: Голос UA

В учреждении среднего образования села Давыдовка Черновицкой области из-за неизвестного химического запаха эвакуировали 426 человек. Об этом заявил глава села Станислав Войцицкий.

По его словам, странный аромат, обнаруженный 1 февраля, не отразился на учениках ни в виде симптомах, ни в заболеваниях.

Отмечается, что прошло заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сторожинецкой ОТГ, к которой относится село Давыдовка. Эксперты приняли решение о том, что "очная" форма обучения для школьников смениться на дистанционную до 8 февраля 2021 года.

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Кроме того, в Запорожье у ребенка в школе произошла клиническая смерть. Ребенку сразу же вызвали "скорую" и врачам удалось реанимировать его, в настоящее время парень находится в реанимации.

Ранее мы писали, что на Закарпатье в школе-интернат зафиксировали вспышку коронавируса. Такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин.

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