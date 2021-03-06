Свадьбу сыграли 16 февраля в отеле Wynn Hotel в Лас-Вегасе Источник: People

Американский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Избранницей 57-летней звезды Голливуда стала 26-летняя японка Рико Шибата. Об этом сообщает журнал People.

Свадьбу сыграли 16 февраля - день рождения покойного отца Кейджа - в отеле Wynn Hotel в Лас-Вегасе.

Невеста, с которой Кейдж познакомился больше года назад в Японии, была в традиционном свадебном кимоно. Жених - в смокинге бренда Tom Ford.

Свадебная церемония и обмен клятвами сочетали в себе католические и синтоистские обряды.

Первой женой Кейджа была американская актриса Патрисия Аркетт (1995-2001).

Второй раз он женился на дочери Элвиса Пресли Лизе Мари Пресли (2002-2004).

Лиза Мария Пресли и Николас Кейдж во время свадьбы

Третьей супругой актера стала официантка Элис Ким (2004-2016)- кореянка по происхождению. Элис родила Николасу сына Кал-Эла, сейчас ему 15 лет.

Также у Кейджа есть 30-летний сын Уэстон, которого ему родила актриса Кристина Фалтон.

В 2019 году Кейдж женился на визажистке Эрике Койке. Через четыре дня молодожен потребовал расторгнуть брак, аргументируя тем, что был в стельку пьян и не понимал, что творит.

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Напомним, что племянник знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы Николас Кейдж за свою карьеру сыграл более 100 ролей в кино.

Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах "Покидая Лас-Вегас", "Без лица", "Угнать за 60 секунд", "Знамение", "Призрачный гонщик", "Воздушная тюрьма" и "Сокровище нации".

За роль в психологической драме Майка Фиггиса "Покидая Лас-Вегас" (1984) Кейдж был отмечен премиями "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший актер.

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