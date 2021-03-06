Киевское "Динамо" сыграет с "Минаем" на столичном "Олимпийском" Источник: ФК "Динамо" (Киев)

В субботу, 6 марта, стартует 17-й тур чемпионата Украины по футболу. "Мариуполь" сыграет с "Ворсклой" в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского. Донецкий "Шахтер" померяется силами с земляками из "Олимпика".

В воскресенье, 7 марта, состоится три поединка. Киевское "Динамо" сыграет с "Минаем" на столичном "Олимпийском", луганская "Заря" проведет матч против "Львова", а "Ингулец" против "Колоса".

В понедельник, 8 марта, черниговская "Десна" сыграет на выезде со львовским "Рухом", а "Днепр-1" сразится с "Александрией".

Чемпионат Украины. 17-й тур

6 марта (суббота)

"Мариуполь" - "Ворскла" "Футбол 2" 14:00;

"Олимпик" - "Шахтер" "Футбол 2" 17:00.

7 марта (воскресенье)

"Динамо" - "Минай" "2+2" 14:00;

"Заря - "Львов" УНИАН 17:00;

"Ингулец" - "Колос" "Футбол 1" 19:30.

8 марта (понедельник)

"Рух" - "Десна" "Футбол 1" 14:00;

"Днепр-1" - "Александрия" УНИАН 14:00.

Положение команд:

"Динамо - 37 очков (16 матчей); "Шахтер" - 33 (16); "Заря" - 29 (15); "Десна" - 27 (16); "Ворскла" - 25 (16); "Александрия" - 22 (16); "Колос" - 22 (16); "Олимпик" - 17 (15); "Мариуполь" - 17 (16); "Днепр-1 - 15 (16); "Рух" - 13 (16); "Минай" - 13 (15); "Ингулец" - 12 (16); "Львов" - 12 (15).

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" с титаническими усилиями одолело "Колос" в Кубке Украины.