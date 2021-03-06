17-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и трансляция матчей [ Редактировать ]
Источник: ФК "Динамо" (Киев)
В субботу, 6 марта, стартует 17-й тур чемпионата Украины по футболу. "Мариуполь" сыграет с "Ворсклой" в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского. Донецкий "Шахтер" померяется силами с земляками из "Олимпика".
В воскресенье, 7 марта, состоится три поединка. Киевское "Динамо" сыграет с "Минаем" на столичном "Олимпийском", луганская "Заря" проведет матч против "Львова", а "Ингулец" против "Колоса".
В понедельник, 8 марта, черниговская "Десна" сыграет на выезде со львовским "Рухом", а "Днепр-1" сразится с "Александрией".
Чемпионат Украины. 17-й тур
6 марта (суббота)
- "Мариуполь" - "Ворскла" "Футбол 2" 14:00;
- "Олимпик" - "Шахтер" "Футбол 2" 17:00.
7 марта (воскресенье)
- "Динамо" - "Минай" "2+2" 14:00;
- "Заря - "Львов" УНИАН 17:00;
- "Ингулец" - "Колос" "Футбол 1" 19:30.
8 марта (понедельник)
- "Рух" - "Десна" "Футбол 1" 14:00;
- "Днепр-1" - "Александрия" УНИАН 14:00.
Положение команд:
- "Динамо - 37 очков (16 матчей);
- "Шахтер" - 33 (16);
- "Заря" - 29 (15);
- "Десна" - 27 (16);
- "Ворскла" - 25 (16);
- "Александрия" - 22 (16);
- "Колос" - 22 (16);
- "Олимпик" - 17 (15);
- "Мариуполь" - 17 (16);
- "Днепр-1 - 15 (16);
- "Рух" - 13 (16);
- "Минай" - 13 (15);
- "Ингулец" - 12 (16);
- "Львов" - 12 (15).
Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" с титаническими усилиями одолело "Колос" в Кубке Украины.
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