С начала пандемии коронавирус, который вызывает COVID-19, очень сильно поменялся, заболевание стало еще более непредсказуемым и длительным. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала главный инфекционист Минздрава Украины, профессор Ольга Голубовская.

Если раньше мы говорили больным, что давайте до конца 14-го дня доживем, потом должно становиться легче, то сейчас ухудшение может быть и на третьей неделе, и на четвертой. Причем абсолютно внезапное. Иногда больных даже готовим на выписку, а они за ночь сильно десатурируют (падает насыщенность крови кислородом. - ред.) и приходится опять все сначала. Также стало много внезапных смертей.

Главный украинский инфекционист уверена, что в нашу страну "прорвались" какие-то такие новые штаммы коронавируса, "просто на сегодняшний день мы их не можем обнаружить".

С марта 2020 года заболевание менялось пять или шесть раз. Теперь оно поменялось в очередной раз, и к тому же радикально. С сентября начало нарастать количество больных с тяжелыми формами заболевания, трудно поддающиеся терапии, изменилась длительность течения болезни... Поступают тяжелые 30-летние пациенты, такие тяжелые, что просто очень. Заболевание очень страшное и нам с вами еще нужно продержаться хотя бы до конца года.

Ольга Голубовская уверена, что вакцинация поможет остановить распространение COVID-19, плюс естественным путем будет формироваться коллективная "иммунная система".

Есть естественные закономерности развития эпидемий и пандемий. Ослабление должно случиться не раньше 2022-го года... В летнее и теплое время года коронавирусы должны снижать свою агрессивность. Это не их сезон. В целом вирус не поддается никаким прогнозам, они не сбываются. Он точно не исчезнет из нашей жизни, просто не будет таким агрессивным.

Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки в Украине подтверждено 9144 новых случаев заболевания COVID-19, 156 человек - умерли. 5 марта 3309 человек были госпитализированы с коронавирусом, почти столько же выздоровели - 3351.