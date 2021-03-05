Это не значит, что COVID-19 полностью покинет человечество/ фото: Iz.ru

Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавирусной инфекции в мире закончится к 2022 году. Это не значит, что COVID-19 полностью покинет человечество. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, 2021 год будет еще одним периодом коронавируса. В 2020 году от инфекции пострадала не только отрасль здравоохранения, но и политики.

Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус.

Отмечается, что в ВОЗ призвали жителей планеты набраться терпения по вопросам вакцинации. Также неизбежной стала ситуация, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.

Читайте также, Государство Израиль стало первой страной в мире, которая полностью искоренила коронавирусную инфекцию. Такая ситуация сложилась, благодаря слаженным и быстрым действиям во время кампании по вакцинации как населения, так и прибывших иностранных граждан.

Кроме того, ВОЗ снова зафиксировала рост числа случаев COVID-19 в мире. Вспышки наблюдаются в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.