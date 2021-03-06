Коронавирус в Украине: где больше всего новых случаев заболевания [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 5 марта, в Украине подтверждено 9144 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 563 ребенка и 299 медработников. 156 человек - умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За прошедшие сутки 3309 человек были госпитализированы с коронавирусом, почти столько же выздоровели - 3351. За прошлые сутки медики провели 81 333 тестов, в том числе 38 972 - методом ПЦР.
В Киеве и еще восьми областях Украины за 5 марта выявили более 500 случаев коронавируса. Наиболее сложная ситуация в Житомирской области - почти 750 новых больных.
Количество заболеваний в регионах за 5 марта:
- Житомирская область - 749;
- Винницкая область - 714;
- Киев - 682;
- Ивано-Франковская область - 676;
- Закарпатская область - 665;
- Киевская область - 595;
- Львовская область - 531;
- Харьковская область - 522;
- Черновицкая область - 522.
- Днепропетровская область - 488 случаев;
- Одесская область - 375;
- Хмельницкая область - 376;
- Тернопольская область - 357;
- Николаевская область - 337;
- Ровенская область - 198;
- Волынская область - 195;
- Сумская область - 194;
- Донецкая область - 193;
- Черниговская область - 188;
- Запорожская область - 188;
- Черкасская область - 143;
- Полтавская область - 112;
- Херсонская область - 62;
- Кировоградская область - 47;
- Луганская область - 35.
Таким образом с начала пандемии в Украине подтверждены 1 394 061 случаев заболевания COVID-19, из них 26 919 летальных, 1 194 373 пациент выздоровел.
Ранее "Подробности" писали о том, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 в Украине.
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