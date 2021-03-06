Наиболее сложная ситуация в Житомирской области - почти 750 новых больных Источник: ТАСС

За минувшие сутки, 5 марта, в Украине подтверждено 9144 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 563 ребенка и 299 медработников. 156 человек - умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки 3309 человек были госпитализированы с коронавирусом, почти столько же выздоровели - 3351. За прошлые сутки медики провели 81 333 тестов, в том числе 38 972 - методом ПЦР.

В Киеве и еще восьми областях Украины за 5 марта выявили более 500 случаев коронавируса. Наиболее сложная ситуация в Житомирской области - почти 750 новых больных.

Количество заболеваний в регионах за 5 марта:

Житомирская область - 749;

Винницкая область - 714;

Киев - 682;

Ивано-Франковская область - 676;

Закарпатская область - 665;

Киевская область - 595;

Львовская область - 531;

Харьковская область - 522;

Черновицкая область - 522.

Днепропетровская область - 488 случаев;

Одесская область - 375;

Хмельницкая область - 376;

Тернопольская область - 357;

Николаевская область - 337;

Ровенская область - 198;

Волынская область - 195;

Сумская область - 194;

Донецкая область - 193;

Черниговская область - 188;

Запорожская область - 188;

Черкасская область - 143;

Полтавская область - 112;

Херсонская область - 62;

Кировоградская область - 47;

Луганская область - 35.

Таким образом с начала пандемии в Украине подтверждены 1 394 061 случаев заболевания COVID-19, из них 26 919 летальных, 1 194 373 пациент выздоровел.

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