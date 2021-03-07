Важным аспектом судебной реформы является вопрос эффективности исполнения судебных решений. С этой целью глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк предлагает передать функции и полномочия Государственной исполнительной службы, действующей сейчас в составе Министерства юстиции Украины, судебной системе путем образования Судебной службы по исполнению судебных решений.



Об этом он написал в своей концепции судебной реформы, которую изложил в статье для Судебно-юридической газеты.

"Организационно она будет подотчетна и подконтрольна Совету судей Украины, а в вопросах непосредственного исполнения судебных решений - суду, принявшего решение. Также необходимо обеспечить взаимодействие в вопросах исполнения судебных решений (в том числе и по уголовным делам) Судебной службы по исполнению судебных решений и Службы судебной охраны. Возможно, путем объединения этих служб и функций в единый орган, например, Службу судебных приставов Украины", - предложил Вовк.



Отметим, что его концепция судебной реформы предусматривает также выборы мировых судей и создание нового Верховного суда, который будет исполнять, в том числе, и функции Конституционного суда. Кроме того, Павел Вовк предлагает создать отдельный суд для инвесторов, судьями в котором смогут стать и иностранцы.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в парламент целый пакет законопроектов, предлагающих реформу судебной системы. Один из них касается Окружного админсуда Киева. Глава государства предлагает забрать у Окружного админсуда практически все дела, связанные с решениями центральных органов власти и передать их Верховному суду.



При этом против предложений президента уже высказались многие эксперты. В частности, против передачи дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд выступили глава Верховного суда Валентина Данишевская. Она считает, что это может полностью заблокировать работу суда. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.



В связи с этим она призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.