У Брюсселі продовжили санкції проти українців [ Редактировать ]
Санкційний ураган пронісся і над штаб-квартирою Євросоюзу в Брюсселі. Там вирішили ще на рік продовжити санкції проти ста сімдесяти семи українців.
Серед них і Віктор Янукович, і Віктор Пшонка, і Віталій Захарченко. Натомість двом колишнім соратникам легітимного пощастило. Європейський союз зняв санкції з ексвіцепрем'єра та голови Нацбанку Сергія Арбузова і скандальновідомого міністра освіти Дмитра Табачника.
Вони були під санкціями з 14 року. До речі, Арбузов і Табачник не перші колишні ВІПи, яких викреслили із санкційного списку. До них були Азаров і Ставицький.
по теме
Минулого тижня Європейський суд з прав людини ухвалив, що російська влада повинна негайно звільнити Навального. Однак у Москві назвали це "втручанням у судову систему країни"
Євросоюз вчергове продовжив на рік санкції проти Віктора Януковича та його оточення. І якщо сім років тому, у березні 2014, коли їх запроваджували, в переліку було 22 прізвища, то тепер залишилось усього 8
Обмеження стосуються осіб, відповідальних за отруєння Олексія Навального
У Євросоюзі схвалили обмеження проти чотирьох керівників російських правоохоронних органів, причетних до затримання Навального
Обмеження стосуватимуться високопосадовців з оточення Олександра Лукашенка, яких вважають причетними до фальсифікації результатів президентських виборів, насильства проти мирних демонстрантів та придушення опозиції