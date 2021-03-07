Санкційний ураган пронісся і над штаб-квартирою Євросоюзу в Брюсселі

Санкційний ураган пронісся і над штаб-квартирою Євросоюзу в Брюсселі. Там вирішили ще на рік продовжити санкції проти ста сімдесяти семи українців.

Серед них і Віктор Янукович, і Віктор Пшонка, і Віталій Захарченко. Натомість двом колишнім соратникам легітимного пощастило. Європейський союз зняв санкції з ексвіцепрем'єра та голови Нацбанку Сергія Арбузова і скандальновідомого міністра освіти Дмитра Табачника.

Вони були під санкціями з 14 року. До речі, Арбузов і Табачник не перші колишні ВІПи, яких викреслили із санкційного списку. До них були Азаров і Ставицький.