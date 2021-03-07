За 8 років було лише 5 гучних справ, які розглядали присяжні

Вісім років тому вперше в історії України у Львові запрацював суд присяжних. Троє жінок разом із двома професійними суддями вирішували долю марокканця, якого звинувачували у вбивстві відомого лікаря. Тоді появу присяжних називали не інакше як "юридичною революцією", яка мала повернути довіру до суддів.

Але! Революція прийшла, пройшла і затихла. За 8 років було лише 5 гучних справ, які розглядали присяжні. Яким суд присяжних може стати після відродження, і як працює в Америці? Розкажуть Інна Томіна та Дмитро Анопченко.

Все 12 из вас будут изолированы на срок расмотрения дела! Удачи! И да свершится правосудие благодаря вам!

Саме з фільмів більшість із нас і знають, що воно таке - суд присяжних засідателів. І при цьому мало хто здогадується, що це є й в Україні!

Андрій Вігірінський, юрист:

Бо українцям, по факту, глибоко чхати, як працює судова система, крім тих слів, що вони їй не довіряють і вона глибоко корумпована.

Справді, довіра до суду - наднизька. Усі розуміють потрібні реформи. І їх чиновники обіцяють щороку. А Президент ще й хоче залучити до змін - народ.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми запроваджуємо в країні народовладдя, а це не лише місцеві та всеукраїнські референдуми. Одним з його інструментів є суд присяжних. Наразі готові два законопроєкти, що дадуть старт його роботі.

Та йдеться радше не про старт, а про зміну формату. Бо в Україні суд присяжних існує з 2013 року. Коли прості люди без юридичної освіти взялися вершити правосуддя.

Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики:

Це підвищує відповідальність. Прийняти на себе відповідальність за рішення, за судьби людей, це є дуже важливим!

І тому в присяжні не беруть аби кого. Людина має жити в місті, де діє суд, знати українську, бути віком 30 плюс і не мати проблем із законом. Засідають присяжні за грошову винагороду! А шукає охочих - місцева рада.

Ось ці місця у залі займають присяжні, так звані судді з народу! Та в Україні, на відміну від Сполучених Штатів, їх залучають украй рідко. Приміром, торік на Київщині присяжні були лише в шести справах.

Чому так мало? Усе просто! Бо й допуск - обмежений, і категорії справ:

Андрій Вігірінський, юрист:

Ми говоримо про те, що присяжні як інституція у нас функціонує у вузькій категорії справ.

Віталій Жадобін, адвокат:

Приміром такі справи, як визнання особи недієздатною, поновлення дієздатності, усиновлення, примусове лікування.

Щодо процесів кримінальних, то лише там, де загрожує довічне покарання. Присяжні є в справах розстрілів на Майдані, убивства Павла Шеремета, Олеся Бузини чи російського депутата Дениса Вороненкова.

Олександр Банчук, заступник міністра юстиції України:

І таких на рік плюс мінус 50 від 2012 року кожного року слухається.

Але і в цих випадках судді з народу не обов'язкові. Їх призначають, якщо так захоче обвинувачений, каже суддя-криміналіст Сергій Дячук. У його практиці були лише чотири справи з трьома присяжними.

Сергій Дячук, суддя Святошинського району Києва:

Від них не вимагається знання кримінального права, кваліфікації, теорії. Не треба цього. Вони вирішують іншу задачу, вони дають людське сприйняття ситуації.

До колегіального вироку більше довіри. Але формат його ухвалення - треба змінити. Бо, приміром, у Сполучених Штатах присяжні вирішують лише винен чи ні підозрюваний, а міру покарання - призначає тільки суддя. А у нас усе довго вирішують разом:

Сергій Дячук, суддя Святошинського району Києва:

Йдуть в нарадчу кімнату і можуть місяць писати рішення. Це ненормально.

Присяжні бачать судову "кухню" із середини, і це добре,- кажуть юристи. Насамперед для репутації самих суддів. Бо їх часто асоціюють із корупцією.

Віталій Жадобін, адвокат:

У нас постоянно стоят перед судом люди которые считают, что судьи заагнгажированые, как то с политической точки зрения. Так пожалуйста принимайте участие в заседании, вершите правосудие.

А щодо чесності самих присяжних? Аби їх було важче підкупити кількість пропонують збільшити. До семи людей. Щодо повноважень ще тривають дискусії і вивчають світовий досвід.

Приміром, вирок суду присяжних у Франції не можна оскаржити. Широкі повноваження мають присяжні і в Сполучених Штатах. І про це ми знаємо завдяки американським фільмам.

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Так, сценаристи, буває, перебільшують, але присяжні у Штатах і правда мають великі повноваження. І можуть виправдати людину (сказати - "не винен") навіть тоді, коли докази причетності до злочину, здавалося б, неспростовні. Ось найвідоміший такий випадок, який навіть до підручників включили.

1995 рік, гучний процес, який обговорює вся Америка. На лаві підсудних спортсмен і актор Оджей Сімпсон. Жертва - колишня дружина, мотив - ревнощі. Але присяжні, більшість із яких була чорношкірими, свого улюбленця виправдали!

Девід Шульц, професор права:

Немає жодної вимоги, щоб, наприклад, 6 присяжних були афроамериканцями, а шість - білими. З точки зору закону, нікого не можна "забракувати" через його статки чи расу, немає жодних "квот".

А обирають присяжних випадково, зі списків виборців. Кандидати можуть відмовитися. А тих, хто погодиться - спершу оцінює судова Рада. І варто присяжним зайти до зали і їх не можна ні фотографувати, ні знімати. Їхні імена - теж таємниця. А якщо процес гучний суддя може присяжних ізолювати в секретному місці на довгі місяці.

Міссіс Дункан була присяжною в одній із резонансних справ. Каже, в нарадчій кімнаті завжди емоцій через край і сварки, і сльози.

Усі намагаються обстояти свою точку зору. Коли разом аж дванадцятеро, то розмова була на підвищених тонах, криків вистачало.

А спільну думку знайти треба. Бо вердикт у Штатах набирає сили, тільки якщо за нього проголосували всі присяжні.

Родні Сіппел, федеральний суддя:

Вони вирішують, кому вірити, а кому - ні. Але я даю їм інструкції, що законно, а що ні. Присяжні оцінюють факти, я керуюсь законом.

І суддя має право оскаржити рішення присяжних і вимагати переглянути справу, якщо журі проігнорувало важливі факти. Усі присяжні добре пам'ятають, хто така Джилліан Гесс, і що з нею сталося.

У середині дев'яностих сорокарічна двічі розлучена домогосподарка з Ванкувера стала присяжною і це змінило все. Жінка шалено закохалася в одного з бандитів і вмовила журі визнати його невинуватим. Згодом про це дізналися, і Гесс сама потрапила на півтора року у в'язницю. І стала прикладом для всіх наступних поколінь присяжних.