Президент Володимир Зеленський нещодавно пообіцяв українцям "суд у смартфоні". Як буде працювати такий суд і які категорії справ будуть розглядатися, про це обговорювали в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер".

"США, Канада, Італія, Німеччина всі користуються електронним судочинством, в нашому випадку йдеться про документообіг. Тобто, подати і отримати документи в судових інстанціях. Наприклад позов, наприклад докази, наприклад експертизи, сплати судового позову. Ми говоримо про електронний документообіг, коли через пошту можна буде подати і отримати відповідні документи", - каже народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Вона додала, що кримінальні справи і цивільні справи такий суд розглядати не буде.

"Мова йде про пілотний проєкт. Тобто ті судові справи, де людський фактор можна мінімізувати", - каже Верещук.

При цьому політичний експерт Богдан Бондаренко каже, що таку систему називати ноу-хау не можна.

"Можна сказати, що зараз це вже діє, частково електронний суд вже присутній. Зараз у нас проблема в папірцях, тобто ми відправляємо електронні документи, але в судах можуть сказати, що вони не можуть використовувати такі документи" - додав експерт.

Також в ефірі "Подробиць тижня" Ірина Верещук розповіла, що Вища рада правосуддя реалістична до кінця року. За її словами, до ВР поданий як невідкладний законопроєкт Зеленського.

"Вища рада правосуддя покликана забезпечити доброчесність. А головне щоби члени Вищої ради правосуддя були доброчесними. Цей законопроєкт, який подав президент Зеленський і визнав його як невідкладний саме про це", - додала Верещук.