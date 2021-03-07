Дев'ятеро українців, які постраждали в смертельній дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) в Польщі, наразі у важкому стані перебувають у лікарні.

Про це в неділю ввечері, 7 березня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

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"Коли нам стало відомо про аварію, одразу консули виїхали на місце, допомагали й у вирішенні питань з лікарнею, й у вирішенні питань з перевізником для того, щоб тих 24 громадян, яких згадали, доставили додому. Зараз дев'ятеро наших співвітчизників у важкому стані перебувають в лікарні. І запевняю вас, що консули будуть тримати руку на пульсі й робити все для того, щоб вони отримували належну допомогу, а потім змогли безпечно повернутися додому, - сказав глава МЗС.

Кулеба також зазначив, що для подорожей і роботи в країнах Євросоюзу громадяни обов'язково повинні мати страхування, і транспорт теж, скоріше за все, був застрахований. Тому відшкодування збитків постраждалим в аварії має здійснювати страхова компанія.

"Але наші консули будуть допомагати вирішувати питання, пов'язані з цим, також", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 5 березня біля польського міста Ярослав автобус з українцями злетів з естакади. У салоні було 57 пасажирів. Усі вони - громадяни нашої країни. П'ятеро - загинули, понад три десятки травмувалися.