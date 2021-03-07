Зовсім скоро Україна може опинитися в осередку доволі пікантного міжнародного скандалу. Сотні чоловіків з усього світу заявили, що стали жертвами українських жінок. Мовляв, шукали кохання, а отримали збитки на сотні тисяч.

Кожна історія - починалася романтично. Знайомство в інтернеті, довга переписка, зізнання. І недвозначні натяки: "пішла б з тобою на побачення, але не маю, що вбрати". Іноземці вірили - та пересилали українкам гроші. І навіть не здогадувалися, що спілувалися не з умовною Ольгою чи Марією, а з цілою фірмою шахраїв!

Наша Інна Томіна знайшла і ту, яка продавала "кохання", і тих, хто потрапив на гачок.

Добрі, хазяйновиті та ще й вродливі. Саме так іноземні чоловіки описують українок.

На світовому ринку онлайн-знайомств Україна вже давно має славу експортера наречених.

Олена Рихальська, психолог, психотерапевт:

Как они нас любят, вы бы знали. Они даже сидят на каких- то сайтах, ищут именно украинок.

У Штатах навіть створили тіві-шоу. Там самотні чоловіки шукають своє українське кохання. І часто заради побачень вони летять через океан. Тож у кадрі можна побачити і Київ, і Чернівці, і Одесу.

- Домовились тут біля монументу. Якшо вона не прийде, то я більше сюди не повернусь. Це вона??

Нині кожна третя пара знайомиться в інтернеті і молоді, і не дуже. А локдаун лише додав онлайн-свахам популярності. Та віртуальне кохання має й інший - темний бік!

Коллін Орр, шеф-кухар із Единбурга:

Це був простий сайт для пошуку нових друзів. І там я зустрів Ольгу. Все починалося прекрасно.

От тільки закінчилося для шотландця Колліна - печально: розбитим серцем і порожнім гаманцем! Шеф-кухар із Единбурга згадує, як усе було.

Коллін Орр, шеф-кухар із Единбурга:

Ми говорили по телефону, але ніколи по відеозв'язку.

За рік листування він дізнався, що дівчина живе в Луганську, має доньку та працює в дитсадку. Згодом, Коллін почав надсилати їй гроші. Потім Ольга заявила, що закохалася і хоче переїхати в Единбург. На квиток знову ж знадобилися Коллінові гроші. Та коли літак сів у аеропорту до чоловіка ніхто не вийшов.

Коллін Орр, шеф-кухар із Единбурга:

Правда в тому, що я завжди підозрював, що це може бути шахрайство. Але думаю, усвідомлення прийшло лише тоді, коли я поїхав у аеропорт. Та все одно я повідомив, що вона зникла. Мені було байдуже до грошей. Просто вона жила в дуже небезпечній частині світу в Луганську. Маршрут її мав бути наступним: із Луганська до Ростова, із Ростова до Москви, із Москви до Лондона та з Лондона до Единбурга. Це довга подорож.

Засмучений шотландець навіть звернувся до посольства України, а ще в поліцію, щоб з'ясувати, чи бува, не сталося з Ольгою біди. Там йому підтвердили, що така людина справді існує. Але до Королівства вона не в'їжджала. До того ж, жертвою інтернет-шахрайства того дня в аеропорту став не лише Коллін!

Коллін Орр, шеф-кухар із Единбурга:

Ще був дідусь. Йому було 82, і він чекав на жінку з Росії. Він віддав їй 40 тисяч фунтів, та вона не прилетіла і він просив мене йому допомогти, спробувати її розшукати. У мене серце кров'ю обливалося. Я втратив лише 2500 фунтів, це не ті гроші, які змінять твоє життя. Але цей бідний дідусь. Я думаю соромно, що люди займаються таким здирництвом.

Анонімів, що грають у любов у інтернеті щороку більшає. І за умовною "Ольгою" ховаються професіонали!

Ігор Черезов, адвокат:

Вот эти девочки - это детский сад. Это называется на мороженое. А когда люди занимаются этим професионально, то там работают програмисты, там работают психологи и естественно работают переводчики и прочее прочее.

І скарг на такі афери так багато, що Посольство США в Україні навіть розмістило попередження на своєму веб-сайті! Подібне повідомлення опублікували й британці.

Ігор Черезов, адвокат:

Те люди, которые к нам обращались, это были как бизнесмены, так и очень не богатые люди. Но опять же, не богатый амереканец, который к нам обращался, у него очень хорошая военная пенсия и он сумарно перевел порядка 800 тысяч долларов. И как выяснилось, это была целая структура. Переписывались от имени фотомодели.

Перекладачі та оператори чатів лише найнижча ланка схеми. Це нам розповідає Настя. Дівчина після інституту, поки шукала роботу за фахом, теж вирішила підтягнути англійську і підзаробити. З міжнародного сайту знайомств на неї вийшли самі. Графік роботи запропонували - вільний.

Настя, перекладачка:

У мене було там акаунтів 5 гарних симпатичних дівчат. Це не були там якісь відверті інтимні фото. Просто гарні фотосесії. Є такі акаунти, де легенди вже були придумані, і модератор тобі пише, що це Аліна. Вона там із міста Вінниці. В неї там дитина, її кинули. Тому ти ведеш цю лінію. Є акаунти нові, де нема історії і тобі кажуть - вигадуй.

Настя мала видавати себе за жінок, чиї анкети були на сайті, і виманювати з іноземців якнайбільше грошей.

Настя, перекладачка:

Насправді це були чоловіки 60-70, навіть 80 років. Це всі були дуже дорослі. Американці, французи і з Англії. Гроші рахуються тільки тоді, коли вони в онлайні з тобою спілкуються. Як тільки вони виходять з твого чату, тобі гроші вже не платяться Так, за день там було 5-7 чоловіків на 3-4 акаунтах. І за день можна було заробити приблизно 160 доларів.

До того ж залицяльники часто передають презенти і квіти. Реальні зустрічі бувають украй рідко. Проте, у таких випадках на побачення із потенційним нареченим ідуть обидві: і дівчина з фото, і перекладачка.

Настя, перекладачка:

За годину проведення з ним в ресторані, ти будеш отримувати 15 доларів. Ми посиділи в цьому ресторані я вже така підрахувала, в мене 60 баксів є. Ну думаю можна йти вже. Каже перекладачка. "Слухайте, а ви не хочете піти в клуб? Потанцювати.." Він каже.. "А чому б ні. Але в нас нема одягу!" В нас залишалась година до закриття. Ми проїхали в дуже дорогий брендовий магазин. Набрали на 90 тисяч. Отак все набирали, набирали. Думали потім здати на гроші. Але він розрахувався карткою.

Насправді, кажуть юристи, в діях дівчат криміналу нема. Бо все відбувається за згоди і без шантажу. І сайти відповідальності за контент не несуть. Бо це лише продаж емоцій.

Ігор Черезов, адвокат:

Она просит на платье, он дает, она проит условно на перелеты он дает, она просит на сьем квартиры он дает. И в даном случае крайне сложно привлечь человека к ответсвенности и именно по этому этот бизнес и процветает.

Відрізнити ж справжні шлюбні агенції від тих, які видурюють гроші не можливо.

Якщо ви гадали собі, що шлюбні агенції переважно розташовуються десь на околицях, в орендованих квартирах, то це зовсім не так. Переважно, вони базуються в центрі. Де багато людей, багато реклами, і ці яскраві оголошення можуть побачити одинокі серця. Саме до однієї з таких свах йдемо зараз і ми.

Хоча сама себе вона називає не свахою, а новим модним словом - метчмейкер.

Наталя Коваль, власниця шлюбної агенції:

Це спеціалісти, які працюють індивідуально з чоловіками і з дівчатами, які мають психологічну освіту, які співбесідують і одних і других і які справді знайомлять людей з метою утворення шлюбу. І нас, метчмейкерів асоціюють з продавцями емоційних задоволень. Це ганьба.

Пані Наталя, каже, створює нові родини вже більше 20 років. Уже одружила щонайменше 160 пар. І в цих шлюбах народилось півсотні дітей.

Ось шлюби 20 року. Зараз в нас активно спілкуються і зустрічаються з метою серйозних стосунків 20 пар. Із них точно 10 одружаться.

Аби відмежуватись від нечесних конкурентів, в Україні створили альянс перевірених мечмейкерів.

Є договір на послуги, є печатка. Все офіційно. Це відрізняє мечмейкера від сутенера, вибачте.

Такі агенції довго збирають свої "живі" каталоги. Іноземців без перевірки до бази не додають. Бо не тільки чоловіки сьогодні в зоні ризику. В Україні безліч історій обманів із довірливими жінками.

Наталя Коваль, власниця шлюбної агенції:

Це цілий бізнес. Він знаходиться ну, наприклад в Нігерії. Може ще й в інших країнах Африки. Знаючи потреби українок, а я думаю не тільки. Вони атакують їх листами і представляться лікарем, військовим. І дівчина спочатку не вірить, але потім дуже сильно на це емоційно залипає. І якщо не знати це, то цей чоловік скоро попросить грошей. Під будь-яким приводом.

І деякі самотні українки навіть беруть кредити, аби "допомогти" таким хлопцям "у скруті". Як пояснюють психологи, таким жінкам просто не вистачає уваги.

Олена Рихальська, психолог, психотерапевт:

Это категория женщин которые недолюбленые, женщины которые не получили в свое время емоционального ресурса от мужчин даже еще в школе, не влюбился в нее тот парень или как то по-другому, они готовы на все.

Наталя Коваль, власниця шлюбної агенції:

Українки будучи найкрасивішими жінками світу, отримують дуже мало уваги від власних чоловіків. Сказати комплімент, це ж його потрібно залужити. Ти ж маєш у стрибку стояти на голові і робити мостик і тоді я скажу "Ой, як ти гарно виглядаєш".

Та пропри все втрачати віру в онлайн-любов не варто. Але і перестрахуватися буде не зайвим!

В принципі офіс не принципово. Але є телефони. Є жива людина з якою ви можете поговорити.

Аби потім не платити за довірливість.