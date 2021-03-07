Трагедія у Польщі: автобус з українцями перетворився на купу брухту [ Редактировать ]
Троянський кінь у дипломатичному авто. Двоє працівників українського посольства в Польщі в'їхали в... міжнародний скандал.
Дипломатів піймали, коли вони намагались вивезти з України - 16 кілограмів золота, десятки тисяч - доларів, євро та злотих, а ще - понад півтора мільйона сигарет.
Контрабанду везли в службовому мікроавтобусі. Прикраси та гроші пакували у звичайні валізи. А сигарети - у великі спортивні сумки та коробки. При чому їх було так багато, що коли СБУ та митники розпакували вантаж, то лише цигарки зайняли половину складу. Тепер дипломатами-контрабандистами займається ДБР.
За словами слідчих, до золотої оборудки також причетні один із військових держслужби спеціального зв'язку, аташе посольства в Польщі та його батько. У МЗС відреагували блискавично. Контрабандистів негайно звільнили.
А щоб на майбутнє вгамувати недипломатичні апетити своїх співробітників, планують жорсткіше контролювати їхній транспорт. Зокрема, автобуси хочуть пломбувати та встановити на них джипіес датчики.
5 загиблих українців, 39 - травмованих. Половина з яких - у вкрай важкому стані. Це пекельна ніч проти суботи в польському місті Кошице. Український рейсовий автобус, що віз наших співгромадян із Познані в Херсон, потрапив у жахливу аварію. За попередньою версією, водій не впорався з кермуванням, врізався в огорожу і перекинувся в яр. Співчуття родичам загиблих уже висловили президенти Польщі та України.
Я відчув, як тіпа стрельнуло колесо. Але я подивився, що колеса.
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Трагедія на трасі біля польського міста Кошице сталася в ніч проти суботи. За 30 кілометрів до українського кордону. На купу брухту двоповерховий автобус, що віз українців із Познані до Херсона, перетворився за секунди. Якоїсь миті він влетів у відбійник, скотився з насипу в рів і перекинувся.
Олександр, пасажир автобуса:
Люди кричали, просили помочь. Не мали инструментов, были б инструменты може б чем-то помогли б. Так не. Кого могли того витягли.
Самотужки з понівеченого автобуса вдалося вибратися тільки чотирьом пасажирам. Аби витягти інших - транспорт довелося розпиляти
Перші бригади на місці аварії були вже за 9 хвилин. До операції залучили понад сотню рятувальників і медиків, важку техніку і дрони.
Марек Яновський, рятувальник:
Дев'ятнадцять команд рятувальників відправили на місце ДТП. Також надіслали медичний і військовий гелікоптери з Кракова.
Загалом в автобусі було 57 пасажирів та двоє водіїв. В аварії загинули п'ятеро. Медична допомога знадобилася - тридцятьом дев'ятьом. Їх доправили до лікарень міста Ярослава. Травми різні - переломи, забої, численні порізи від битого скла.
Олексій, пасажир автобуса:
Поліція і медики добре працювали потім, були гелікоптери.
Нині двадцять четверо українців, які відбулися незначними травмами, уже мають бути вдома. Перевізник відрядив по них інший автобус.
Люди в тяжкому психологічному стані. Про моторошну пригоду воліють не говорити. Навіть родичам, щоб не лякати.
Не говорила. Приеду домой. тогда все расскажу.
Попередня версія причин трагедії - водій не впорався з керуванням. Але чому? Польська поліція веде розслідування. Його пильно відстежують в українському консульстві.
Василь Павлюк, генеральний консул України в Любліні:
Прямих версій немає. У водіїв взяті на наркотик і алкоголь не підтвердилося вони чисті, що сталося яка причина, іде слідство, будемо знати на наступний тиждень.
Натомість пасажири мають свої версії, чому сталася аварія. Хтось каже - водій заснув за кермом, хтось - що автобус був несправний.
Водители ж должны менятся каждые 4 часа. Правильно? А он, ехал все 18. Минут за 50 до инцидента он вильнут так сильно. Видать уже вырубался.
Олександр, пасажир:
Я дивився, як автобус лежав на боку. У нього були два ричага одірвані. У нього одірвало два ричаги і він уйшов в сторону. Він став некерований. Я відчув як тіпа колесо стрельнуло. Але я подивився, що колеса були цілі, а ричаги зламані.
У компанії-перевізнику, що міститься в Тернополі, запевняють: автобус був справний. Перед рейсом пройшов техогляд. Чи справді це так - з'ясує слідство.
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