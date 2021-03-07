А вже завтра настане день, якого нетерпляче чекають жінки, продавці квітів, прикрас і парфумів, та офіціанти в ресторанах. День, коли чоловічі гаманці потоншають, а жіночі сумочки наповняться подарунками.

Наша колега Галина Якушко з'ясувала, як небанально привітати жінок 8 березня, а яких сюрпризів краще не робити, щоб не зіпсувати свята.

Жіночий день чи день чоловічих витрат?

Ну зазвичай це приходять канешно чоловіки.

Як в Україні святкуватимуть жіночий день?

Ресторанний бізнес буде нагадувати такий пролісок, який нарешті розквітнув.

Що дарувати на 8 березня? А від яких подарунків варто відмовитись?

Червона це любов, жовтий цвєт багатства і солнца, то яку брати любов чи гроші - мікс!

Ресторатори вже гострять зуби і чекають на улесливих чоловіків із обраницями. Прогнозують, що цьогоріч популярними будуть заклади з екзотичною кухнею: в'єтнамською та азіатською. Поведуть жінок і в стандартні м'ясні ресторани чи заклади з італійськими стравами. Програють у перегонах за жіноче щастя хіба пивні. Решта - виграють, бо їстимуть відвідувачі від пуза.

Ольга Насонова, ресторанна експертка:

Багато жінок, дуже багато жінок багато їдять саме на свято 8 березня. тому що приводять себе до форми до 8 березня, а потім вже намагаються розслабитися. тому я вважаю що будуть багато їсти і навіть жінки і обов'язково буде, будуть алкогольні напої, мабуть ігристі напої вина будуть дуже гарно продаватися та десерти.

А от самим жінкам готувати в цей день точно не хотітиметься. І зараз ми розкажемо, що точно дарувати не варто.

Кухонне приладдя. Чоловіки думають - чергова сковорідка вразить жінку. Може й так. Але точно не в жіноче свято. Шкарпетки точно ні, бо це жіноча універсальна подарункова зброя для чоловіків. На будь-яке свято.

Дешеві статуетки - сердечка, янголятка чи будь-що. Усі ці творіння тільки захаращують простір і мають усі шанси опинитися у смітнику.

- Що саме дороге можна купити? -Рунункулус.

Різнокольорові пелюстки в одному бутоні. У цьому київському переході знають, чим вразити жінку. Бо ж продають не тільки стандартні тюльпани, а й ексклюзивні квіти.

Альона, продавчиня квітів:

Технологія як ми отримуємо цю квітку вона нам не відома тому що Голландія має лише одну компанію, яка займається саме технологією нереальних кольорів. Це роза "кахала". Ця троянда це є троянда з гавайських островів, вона є піоновидною, вона має велику кількість пелюсток.

Рунункулус це сама дорогий! 200 грн штука, ну хтось один хтось три десь добавляєм до тюльпанчиків.

А кому елітні ранункулюси чи троянди-кахали не по кишені, зможуть придбати тюльпани. Зараз вони коштують від 30 гривень за штуку. І ціна на них 8 березня не зростатиме.

Юрій, продавець квітів:

Беруть дітям, дітям по 5 тюльпанчиків, дружині там 11 - 15 тюльпанів, а коханці вже потом пізніше трохи скіки, десь коли темніє вже тоді на вечір.

Зелені, сині та червоні можна купити не лише квіти, а й дорогоцінне каміння. Спеціально до дня всіх жінок ювеліри розробили прикраси разом з українськими знаменитостями.

Алла, продавчиня в ювелірному магазині:

Є в вигляді бабочок є в вигляді квіточок, я можу прихилити до себе і ви можете подивитися що я вже не така яка була без цих сережок.

Такий набір коштує майже п'ятнадцять тисяч гривень. А кому не вистачає грошей на зіркову красу, не поспішайте накивати п'ятами з ювелірного! Бо спритні продавці виберуть прикрасу на будь-який гаманець. Ціни на підвіски, приміром, стартують від чотирьохсот гривень. Для маленьких леді є окрема колекція.

Колекція срібла з дорогоцінним камінням, з різноманітними каміннями. Якщо приходять жінки і чоловіки і сімейні пари у нас є окремо дитяча колекція, це прикраси в сріблі з перлинами та керамікою.

Ну жінки люблять ювелірні прикраси але! Аромати теж, дуже люблять, ці флакони вони як ювелірні прикраси як камінь, як діаманти.

Дихають у потилицю прикрасам - косметика й парфуми. Подарунок можна купити за шістсот гривень.

Леся Голик, директорка магазину косметики:

Більш економваріант ми можемо запропонувати, наприклад крем для рук, лосьйон для тіла, гель для душа і можемо положити ще натуральне мило дуже яскраве і пахуче.

Або ж набір преміумкласу за кілька тисяч гривень.

Леся Голик, директорка магазину косметики:

Набір коштує завжди за ціною аромату, косметичка да дуже гарна косметичка така святкова, так от ми маємо повноцінний аромат, також ми маємо гель - душ він також з таким же ароматом, лосьйон для тіла, спочатку ми користуємося гелем душем потім закріплюємо лосьйоном, а потім уже наносимо аромат.

Парфуми й косметика з усього світу - Греції, Італії, Франції, Кореї. Вдалий дарунок знайдеться усім!

Леся Голик, директорка магазину косметики:

Можуть і жінці і дівчині також мамі і бабусі, і коханкам теж і ще й беруть так. Я так вважаю однакові подарунки, щоб пахнути однаково. І були такі навіть випадки що й помади однакові також чоловіки.

Жінка у нас купувала подарунок, купила собі аромат гель для душа каже порадую для себе на 8 березня.

Головне - пам'ятати: подарунки - не головне. А що справді важливо в сучасному світі, так це однаково оцінювати жіночу й чоловічу працю, розділяти хатні обов'язки та пам'ятати, що 8 березня - міжнародний день боротьби за права жінок, а не просто жіночий день.