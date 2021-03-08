У Відні на мітингу проти карантинних обмежень правоохоронці оштрафували близько трьох тисяч активістів. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Австрії.

Протест відбувся два дні тому, участь у ньому взяли тисячі людей. Тоді затримали понад 40 демонстрантів і відкрили 60 кримінальних проваджень. Водночас відбулася у Відні й акція на підтримку дій уряду. Втім, там зібралося кількасот містян.