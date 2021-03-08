Коронавирус продолжает бушевать: статистика на 8 марта [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 7 марта, зафиксировано 5 572 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 309 детей и 123 медработника.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 2 136 человек;
- летальных случаев - 106;
- выздоровело - 1 734 человека;
- проведено тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15 115, методом ИФА - 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 101).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 406 800 человек;
- выздоровело - 1 198 254 человека;
- летальных исходов - 27 128;
- проведено ПЦР-тестов - 7 141 341.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Україні понад 7 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Найгірша ситуація на Житомирщині, Івано-Франківщині, Буковині та Закарпатті. Вони в "червоній" карантинній зоні, де діють найсуворіші обмеження
Заболели 466 детей и 172 медработника
В красной зоне, помимо Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, оказалась Закарпатская область
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів усім скептикам і противникам вакцинації, виклавши на своїй сторінці у Facebook жартівливу картинку, яка вже перетворилася на мем
Найбільше позитивних тестів на COVID-19 було у Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях