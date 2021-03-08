В Украине за минувшие сутки, 7 марта, зафиксировано 5 572 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



По его словам, заболели в том числе 309 детей и 123 медработника.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 2 136 человек;

летальных случаев - 106;

выздоровело - 1 734 человека;

проведено тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15 115, методом ИФА - 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 101).

За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 406 800 человек;

выздоровело - 1 198 254 человека;

летальных исходов - 27 128;

проведено ПЦР-тестов - 7 141 341.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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