Через авіакатастрофу загинув французький політик і мільярдер [ Редактировать ]
Унаслідок авіакатастрофи загинув французький політик і мільярдер - Олів'є Дассо. Приватний гелікоптер під час злету розбився на північному заході Франції. Пілот теж загинув.
Олів'є Дассо був депутатом Національних зборів Франції. Свою політичну кар'єру розпочав у 1977 році. Походив із родини відомих французьких авіапромисловців. "Форбс" оцінює його статки в понад сім мільярдів доларів.
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