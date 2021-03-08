Обстріли і вогонь у відповідь - на Донбасі черговий день без тиші. Бойовики били з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Водяного, Пісків та Золотого-4. Наші військові тримають оборону. В окопах на рівних воюють і захисники, й захисниці.

З жінками, які зустріли 8 березня на передовій, поговорив Руслан Смєщук.

Всюди - сліди війни. Це передові позиції під Мар'їнкою. Тут лінія фронту пролягає по крайніх вулицях. Із чергування повертається Софія. Бійчиня розпочала святковий день із чергування на спостережному пункті.

Софія, військовослужбовець Збройних сил України:

Нормально, в окопі на посту, виконувати свій обов'язок. Я для цього і прийшла. Сьогодні там було тихо, вони, мабуть, або не святкують 8 березня, або дівчат у них мало.

Каже, свята чекала, бо це - добра родинна традиція.

Софія, військовослужбовець Збройних сил України:

По-моему, испокон веков, пока я была маленькая, маму свою я поздравляла. Все равно остался этот праздник. Для всех женщин так и есть - 8 марта. Кожна дівчина та жінка чекає... - Вас вже поздоровляли? - Так, о 4 ранку товарищ, з ким заступала.

У мене сьогодні - вихідний, хлопці дали мені вихідний. Тому я в скільки встала - стільки й встала.

Але однаково - броню і зброю треба брати. Олі - 23 роки. Вона - кондитер. І це вже її друга фронтова ротація. На війну пішла разом із друзями, майже втекла з дому.

Ольга, військовослужбовець Збройних сил України:

Не можу сидіти дома, хочеться нових звершень. Разом з друзями пішли і підписали контракт. - Всім гамузом? - Ага, четверо. Батькам нічого не казала, підписала контракт, а потім вже в потязі сказала батькові - вибач, але я їду. Он пошумел конечно, но принял.

Батько дівчини і сам військовий. Що ж до загальної ситуації, - вона доволі напружена. Окрім обстрілів та снайперського терору, супротивник застосовує безпілотну авіацію.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Частенько бачимо, на тиждень рази три точно. Літають, підзавис, спланував, пішов далі - розвідка, ведеться розвідка.

Днями один з дронів упав просто перед позиціями. Ось він. Спочатку військові не повірили своїй фортуні, а потім обережно забрали його із зони вогню.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

За ознаками він впав через несправність батареї. Тому що коли ми вилучили батарею - вона була здута. І цікава деталь - на батареї була бирка "ФСБ РФ", яка зазвичай використовується при закупівлях держобладнання. І вони зобов'язані їх клеїти.

Безпілотник передали розвідці, як це - черговий доказ російської агресії на сході країни.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України: