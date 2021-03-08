Школи в Україні повертаються до дистанційного навчання [ Редактировать ]
Залежно від епідемічної ситуації, школи в регіонах переходять на дистанційне навчання.
На Львівщині навчатимуться з дому від завтра. У Закарпатській області учні середніх і старших класів не ходитимуть на уроки безстроково, а в Ужгороді - з 9 по 12 березня. На Одещині дистанційка для учнів п'ятих-одинадцятих класів триватиме з 15 по 19 березня.
Обмеження на відвідування шкіл запроваджують і на Буковині, Прикарпатті та в Житомирській області, які потрапили до "червоної зони".
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