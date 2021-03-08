Залежно від епідемічної ситуації, школи в регіонах переходять на дистанційне навчання.

На Львівщині навчатимуться з дому від завтра. У Закарпатській області учні середніх і старших класів не ходитимуть на уроки безстроково, а в Ужгороді - з 9 по 12 березня. На Одещині дистанційка для учнів п'ятих-одинадцятих класів триватиме з 15 по 19 березня.

Обмеження на відвідування шкіл запроваджують і на Буковині, Прикарпатті та в Житомирській області, які потрапили до "червоної зони".