Понад п'ять з половиною тисяч нових хворих на коронавірус за минулу добу - такою є недільна статистика від МОЗ.

Найбільше заражень у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській та Львівській областях. Одужало за добу втричі менше людей, ніж інфікувалося. Більше як сотня пацієнтів - померли.

Звітують у Міністерстві й про темпи вакцинації. Протягом минулої доби щепилися 910 українців. А загалом зроблено вже майже вісімнадцять тисяч протиковідних ін'єкцій.