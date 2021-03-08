COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Понад п'ять з половиною тисяч нових хворих на коронавірус за минулу добу - такою є недільна статистика від МОЗ.
Найбільше заражень у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській та Львівській областях. Одужало за добу втричі менше людей, ніж інфікувалося. Більше як сотня пацієнтів - померли.
Звітують у Міністерстві й про темпи вакцинації. Протягом минулої доби щепилися 910 українців. А загалом зроблено вже майже вісімнадцять тисяч протиковідних ін'єкцій.
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