У Нідерландах уже думають про життя після обмежень - нині там суворий карантин і комендантська година. І от, у розпал локдауну, в Амстердамі влаштували вечірку на 1300 людей... з дозволу уряду.

Перша масова дискотека - це експеримент. У чому його суть?

Величезний натовп шаленіє на танцполі нічного клубу. Такого Нідерланди, та мабуть і чи не весь світ, - не бачили вже майже рік. Відколи коронавірус припинив масові зібрання. Охочих потанцювати запросили до нічного клубу заради СOVID-експерименту - так влада хоче з'ясувати, чи варто послаблювати карантин і як безпечно організовувати велелюдні заходи. Нагода знову поринути в атмосферу звичного допандемічного життя неабияк підбадьорила клубних завсідників.

Саннері Джеймс, діджей:

Це - неймовірно! Діджеїнг - наша пристрасть. Я готовий стрибати на сцені й грати хоч 10 годин. Так, я насолоджувався відпочинком з сім'єю, творчістю в студії, зробив багато записів. Але однаково мені кортіло ділитися ними з людьми з-за діджейського пульта. Я так сумую за всім цим. І радію нині, як дитина!

Вечірку провели в найбільшому мюзик-холі Нідерландів. Він уміщує до 17 тисяч людей. Однак цього разу всередину пустили більше ніж удесятеро менше. Усіх учасників напередодні перевірили на коронавірус. Повторний тест призначили за тиждень. Також гостей розділили на 6 груп з різними принципами соціальної дистанції. Так урядові фахівці планують дослідити, який із них найефективніший.

Роб Ван Війк, директор нічного клубу:

Чудово, що такий експеримент провели саме в нашому закладі. Атмосфера фантастична. Помітно, що люди занудьгувалися за розвагами. Сподіваюся, ця подія стане початком проведення нових заходів.

Попри обмеження, спеціальні чипи відстежували дотримання правил та пересування гостей, спраглі до вечірок тусовщики - щасливі.

Мені так подобається знову тут бути, нарешті свято, яке ти можеш по-справжньому відвідати. Мені так цього бракувало. Це дуже круто!

Вечірка з танцями - лише частина експериментів нідерландського уряду. Серед інших: бізнес-конференція, два футбольні матчі та комедійне шоу.

Суворий карантин у країні триває від жовтня. Минулого тижня його почали послаблювати. А от комендантську годину продовжили - через побоювання третьої хвилі коронавірусу.