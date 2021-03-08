Реконструкция дорожного покрытия будет проводится на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса/ фото: openkyiv.info

В Киеве по Кольцевой автомобильной дороге запретят автомобильное движение до 30 апреля 2021 года в связи с проведением ремонтных работ.

Реконструкция дорожного покрытия будет проводится на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса. Сейчас на этом участке работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части.

В настоящее время работы продолжаются и в направлении ул. Заболотного, и в направлении ул. Палладина. Движение транспорта частично ограничено.

Ранее мы писали, что с 7:00 27 февраля 2021 года будет частично ограничено движение транспортных средств по Индустириальному путепроводу. Такая ситуация связанна с началом ремонтных работ на дорожном полотне. С субботы - в направлении центра, а со следующей недели - по пути на Борщаговку.

Кроме того, в Киеве ограничили движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной. На пересечении Днепровской набережной и проспекте Соборности будут делать асфальтобетонное покрытие на путепроводе.

Читайте также, в Киеве ограничат работу центральных станций метро. На станциях метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" возможны ограничения на вход.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.