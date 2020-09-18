В Киеве перекрыли движение на Днепровской набережной [ Редактировать ]
В Киеве ограничили движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной. Ограничение будет действовать с 12:00 18 сентября до окончания работ 19 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
На пересечении Днепровской набережной и проспекте Соборности будут делать асфальтобетонное покрытие на путепроводе.
Автобусы №№ 49, 95, 108 и маршрутные такси №№ 177, 178, 249 изменят движение.
Ранее сообщалось, что в Киеве начнется ремонт моста Патона.
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