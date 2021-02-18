В четверг, 18 февраля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Брюгге" возможны некоторые изменения в работе столичной подземки. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Так, на станциях метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" возможны ограничения на вход.

"После окончания игры для надлежащей и безопасной перевозки пассажиров возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм ограничения на вход применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. "Киевский метрополитен" просит прощения за возможные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Напомним, футбольный матч между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" начнется в 17:00. Это будет первая игра между "Динамо" и "Брюгге". Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.

Ранее мы писали о том, что в "Брюгге" произошла вспышка коронавируса. На матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб бельгийцев.

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