Нидерланды продлили комендантский час до 31 марта [ Редактировать ]
Источник: DPA
Комендантский час в Нидерландах остается в силе до 31 марта. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте.
Изначально его собирались отменить с 16 марта, однако из-за темпов распространения коронавируса это "не представляется возможным".
В настоящий момент возможны лишь небольшие корректировки в отношении послаблений, вступивших в силу с 3 марта.
С 27 марта будут обновлены правила для приема посетителей в непродовольственных магазинах. В настоящее время они могут принимать не более двух посетителей с интервалом в 10 минут. При этом покупатели обязаны записаться не менее чем за четыре часа до посещения. Магазины с площадью более 50 кв. м. смогут принимать по одному клиенту при соблюдении всех остальных условий.
Комендантский час с 21:00 до 04:30, веденный 23 января, будет действовать до 31 марта. Исключение составят лишь выборы, которые пройдут 15-17 марта. В эти даты возвращение с избирательного участка будет достаточным основанием для нахождения на улице после 21:00.
До 15 апреля продлена рекомендация голландцам не выезжать за пределы страны без срочной необходимости. Закрытыми остаются кафе, бары и рестораны, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.
Ранее сообщалось, что в Эстонии на месяц вводят локдаун.
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