Правительство Нидерландов ушло в отставку [ Редактировать ]
Источник: Beeld ANP
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и все члены правительства ушли в отставку. Об этом сообщает газета Volkskrant.
В ближайшее время глава правительства направит королю Виллему-Александеру прошение, а после проведет пресс-конференцию. Причиной отставки Кабинета стал скандал с пособиями по уходу за детьми.
Несмотря на отставку правительства, намеченные на март выборы состоятся в назначенную дату - 17 марта.
Месяцем ранее парламент Нидерландов представил расследование налоговой службы, согласно которому тысячи семей в стране были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий.
Родители были вынуждены вернуть в казну уже выплаченные пособия. Ошибочные обвинения коснулись более 9 тысяч семей. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро.
Напомним, что Марк Рютте возглавлял правительство Нидерландов в 2010 году. С 2006 года он является лидером Народной партии за свободу и демократию.
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