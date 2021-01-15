Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и все члены правительства ушли в отставку. Об этом сообщает газета Volkskrant.

В ближайшее время глава правительства направит королю Виллему-Александеру прошение, а после проведет пресс-конференцию. Причиной отставки Кабинета стал скандал с пособиями по уходу за детьми.

Несмотря на отставку правительства, намеченные на март выборы состоятся в назначенную дату - 17 марта.

Месяцем ранее парламент Нидерландов представил расследование налоговой службы, согласно которому тысячи семей в стране были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий.

Родители были вынуждены вернуть в казну уже выплаченные пособия. Ошибочные обвинения коснулись более 9 тысяч семей. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро.

Напомним, что Марк Рютте возглавлял правительство Нидерландов в 2010 году. С 2006 года он является лидером Народной партии за свободу и демократию.