С 11 марта в Эстонии вводятся жесткие карантинные ограничения из-за распространения в стране более заразного британского штамма коронавируса. Локдаун вводится по меньшей мере на месяц. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе... Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно", - заявила премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, ситуация серьезная по всей территории, а особенно критическая - в столице Таллинне и на севере страны. Глава правительства считает, что только ограничения помогут Эстонии выйти из кризиса.

На дистанционное обучение переводят всех школьников. Закрываются магазины (кроме продуктовых и товаров первой необходимости) и заведения общепита, отменяются публичные мероприятия.

На улицах вводится правило "2+2", то есть вместе могут быть два человека (за исключением семей), они должны находиться от других людей на дистанции в два метра. Занятия спортом в закрытых помещениях будут запрещены.

Будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов оптики и других магазинов товаров первой необходимости. Выдача товаров может быть организована только на улице.

По состоянию на утро, 9 марта, общее количество инфицированных COVID-19 в Эстонии достигло 76 183, умерли 667 человек.

Правительство страны с 1 февраля ввело карантинные ограничения по всей стране, которые ужесточило с 1 марта, а затем еще раз с 6 марта.

Напомним, что 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип COVID-19, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года премьер-министром Эстонии впервые стала женщина.