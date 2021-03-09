У Парижі "Діор" показав нову колекцію [ Редактировать ]
Казкова розкіш від "Діор". Авторитетний модний дім показав нову колекцію в межах паризького тижня моди. Через карантин дефіле провели онлайн. Моделі у вишуканих вбраннях, навіяних давно знайомими казками, пройшлися під люстрами парадної зали Версалю. Були і пухнасті каптури, немов зі сторінок книжки про Червоний Капелюшок, і легкі шифонові сукні поряд з агресивною темною шкірою - відсилання до "Красуні і чудовиська".
Марія Грація К'юрі, креативна директорка "DIOR":
Я не одержима ідеєю бути принцесою. Мене вабить те, що кожна жінка прагне грати роль різних персонажів. Якоїсь миті бути солдатом, а якоїсь, можливо, і принцесою. Ці жінки більше не чекають на принца. Вони ідуть у світ, щоб реалізувати себе. Думаю, це значно краще.
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Тут і пухнасті каптури, немов зі сторінок книжки про "Червоний Капелюшок", і легкі шифонові сукні поряд з агресивною темною шкірою