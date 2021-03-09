Казкова розкіш від "Діор". Авторитетний модний дім показав нову колекцію в межах паризького тижня моди. Через карантин дефіле провели онлайн. Моделі у вишуканих вбраннях, навіяних давно знайомими казками, пройшлися під люстрами парадної зали Версалю. Були і пухнасті каптури, немов зі сторінок книжки про Червоний Капелюшок, і легкі шифонові сукні поряд з агресивною темною шкірою - відсилання до "Красуні і чудовиська".

Марія Грація К'юрі, креативна директорка "DIOR":