На Донбасі бойовики гатили забороненими калібрами [ Редактировать ]
А обговорити лідерам "четвірки" справді є що. Адже на Донбасі замість перемир'я - чергове загострення. Сьогодні бойовики гатили по наших позиціях забороненими калібрами.
Важкі міномети застосували як на Донецькій, так і на Луганській ділянках фронту. Били також із гранатометів, кулеметів на стрілецької зброї. На всі атаки українські військові відповідали вогнем. Втрат серед наших захисників немає.
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