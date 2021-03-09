А обговорити лідерам "четвірки" справді є що. Адже на Донбасі замість перемир'я - чергове загострення. Сьогодні бойовики гатили по наших позиціях забороненими калібрами.

Важкі міномети застосували як на Донецькій, так і на Луганській ділянках фронту. Били також із гранатометів, кулеметів на стрілецької зброї. На всі атаки українські військові відповідали вогнем. Втрат серед наших захисників немає.