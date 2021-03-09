Переполох через дитину й на Херсонщині. Там зникла семирічна дівчинка. Її шукають уже третю добу. Вона гралася надворі й не повернулася додому. Спочатку дівчинку намагалися знайти в селі, але згодом поліція з'ясувала, що сліди ведуть на автобусну зупинку.

Що могло статися? У версіях розбиралася Марина Михайловська.

На під'їздах до села Щасливе, біля Північно-Кримського каналу, вже вдруге за сьогодні прочісують місцевість. Майже тисяча людей: волонтери, нацгвардійці та поліцейські шукають семирічну Машу Борисову.

Аліна Кобець, офіцер Нацгвардії України:

Могло трапитися що завгодно. Ми повсюди шукаємо, будівлі покинуті, спілкуємося з громадянами. Може хто бачив.

Ольга Борисова, мати зниклої дівчинки:

Черная курточка, чуть выше колен, серый большой капюшон пуховой такой. Подкоченые рукава, черная шапка, тут что-то светло серое и как бусинками. Пожалуйста, если видели Машу, откликнитесь.

Востаннє дівчинку бачили в неділю. Пообідді гуляла з сусідськими дітьми надворі. Друзі кажуть - вона весь день чекала на тата з подарунком. Ймовірно, ввечері пішла на автобусну зупинку, аби зустріти його з роботи. Що сталося потім, ніхто не знає. Батько Марії живе в сусідньому будинку, і того дня вдома його не застала. Поїхати сама кудись маршруткою дитина не могла, запевняє мати.

Ольга Борисова, мати зниклої дівчинки:

Пол шестого я ее уже не наблюдала. Выходила в это время соседка, шла к своему сыну. Я говорю Наташа, увидишь Машку, скажи пусть домой уже идёт. Как раз холодать начало, ветер большой поднялся, но она ее не видела, детвора играла, а ее не было.

Микола Цап, заступник начальника ГУНП у Херсонській області:

Це селище, через нього проходить автодорога до сусіднього села. Встановлено 5 маршрутних перевізників, всі відпрацьовані. Після 17 було три маршрутки, дівчинка не сідала.

Правоохоронці кажуть - можливо, дитина втекла. Слідчі припускають - дівчинка могла образитися на батьків. Територія навколо села велика, багато занедбаних споруд, ями, сміттєзвалища та водойма. Вода там неглибока, але для маленької дівчинки є смертельно небезпечною. Крім того, дитину могли викрасти, кажуть у поліції. Хто саме у місцевих є здогадки.

Сергій, житель села Щасливе:

Стопроцентная вероятность, того что ее увезли. А кто увез, как увез. Две машины циганей, ездили принимали перья. Тоже есть вероятность, что могла. Девочка очень доверчивая.

Наразі перевіряють прилеглу територію та інші села в Олешківському районі. Поки що жодних слідів. Утім, шукатимуть скільки буде потрібно.