І вже традиційно в день народження Кобзаря у Києві оголосили лауреатів національної Шевченківської премії. Про переможців у всіх шести номінаціях - розкаже Ксенія Барвіненко.

"Статті, написані в окупації". У номінації "Журналістика, публіцистика" лауреатом став Станіслав Асеєв зі збіркою есе "В ізоляції". Він написав їх для українських видань ще до полону, в якому провів майже три роки. У творах розповідає про життя на окупованих територіях.

Ірина Славінська, членкиня комітету Національної премії імені Тараса Шевченка:

Перемогла книжка про людину, яка у своїй власній авторській молитві пише "боже зроби так аби мені було не байдуже", це автор який дуже тісно пов'язані з Донецьком, автор який пише про те що про інші мовчали, тому що не могли або не хотіли говорити.

Тема війни на Донбасі стала ключовою і для номінації "Кіномистецтво". У ній перемогу здобув режисер Валентин Васянович зі стрічкою "Атландита", яка вже перемагала на Венеційському кінофестивалі в номінації "Горизонти". Ролі у фільмі зіграли лише непрофесійні актори - ветерани АТО, волонтери, солдати.

У номінації "Візуальне мистецтво" переміг художник Борис Михайлов із відеопроєкцією та фотоінсталяцією "Випробування смертю". Це 150 фотографічних диптихів, де світлини крематорію поєднані з іншими зображеннями.

Тетяна Кочубинська, членкиня комітету Національної премії імені Тараса Шевченка:

Це цікавий екзистенційним проєкт про нас з вами, про суспільство, про трансформації які відбуваються на політичному містичному соціальних рівнях.

Українська історія в останні роки радянської влади і перші роки незалежності - перемогла в номінації "Література". Лауреаткою стала Оксана Луцишина з книгою "Іван і Феба".

Тамара Гундорова, членкиня комітету Національної премії імені Тараса Шевченка:

Це роман дуже живий, роман який заторкує нашу історію, історію нашої 30 літньої незалежності, і текст який ставить складні питання про поразку, текст про національний страх, який іде через покоління, який іде через покоління, через генерації, який іноді руйнує сім"ї, який впливає на насильство, який пронизує стосунки чоловіка і жінки, це текст який відносить нас в атмосферу 90 дуже живу.

Академічна музика в несподіваних місцях. Організатори незвичного музичного фестивалю "Архітектура голосу" Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула стали лауреатами премії в категорії "Музичне мистецтво".

Ігор Панасов, член комітету Національної премії імені Тараса Шевченка:

Це 19 концертів які відбулися кожен з них на ексклюзивній локації в Києві, це був кінотеатр Флоренція, це був НСК Олімпійський це був стадіон старий, відомий тим що там був матч смерті під час другої світової війни, саме на цих локаціях відбувалися чи світові прем'єри творів закордонних композиторів, чи прем'єри авторів українських композиторів.

За нове "звучання" премію здобула вистава "Верба" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки. Автори показали глядачам уже відомий сюжет - по-новому.

Юрій Макаров, член комітету Національної премії імені Тараса Шевченка:

Це така сувора лісопильня, але виявляється що саме в цій лісопильні, запізнілого індустріального трешу, в постіндустріальному світі, де ми зараз перебуваємо, всі міфологеми і посили Лесі Українки працюють у квадраті.

Нагородження переможців відбудеться 20 травня в 60 річницю заснування премії біля могили Кобзаря.