Загострення на фронті: бойовики застосували на Донбасі важку артилерію [ Редактировать ]
Загострення на фронті. Понад два десятки разів російські окупанти атакували українські позиції на Донбасі.
Бойовики цілили із заборонених важких мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільше обстрілів зафіксовано біля Пісків, Опитного, Троїцького і Авдіївки.
Втрат серед українських військових немає. На провокації противника армійці відповідали вогнем.
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