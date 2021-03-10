У США для вакцинованих громадян послаблюють карантинні обмеження. Вони зможуть відвідувати інших щеплених у приміщеннях без масок і соціальної дистанції. Також без захисних пов'язок дозволено перебувати з невакцинованими людьми, але які не належать до груп ризику.

Водночас у громадських місцях обмеження поки що чинні для всіх.