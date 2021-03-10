В Черновцах, в одном из детских садов, родители заявил об унижении их дочери в Международный женский день. Историю случившегося рассказал папа девочки Игорь Леско, поделившись ее на своей странице в Фейсбук.

Так, родительский комитет, по словам отца, решил собирать деньги на 8 марта. Игорь Леско не сдал нужную сумму, аргументировав это тем, что деньги в садике собирают не первый раз ,а отчетов о том, куда деньги деваются, он ни разу не увидел.

Позже, отец получил фотографию, на которой его дочь стоит отдельно от тех детей, которых поздравили с праздником и вручили подарки. Отец утверждает, что снимок прислали специально, чтобы показать унижение ребенка.

Родители собирали деньги на 8 марта. Поздравили девочек. Моего ребенка не поздравили демонстративно. Можно было вывести ее из группы, позвонить и сказать: "Заберите ребенка раньше", или еще как-то решить эту ситуацию педагогически. Они поздравили всех, а мой ребенок сидел и плакал.

Мужчина воспринимает такие действия как буллинг. По его словам, ситуации такого рода происхордят не в первый раз, и члены родительского комитета пообещали наказать его.

В детсаду обещают изучить инцидент и ссылаются на то, что деньги собирали сами родители и садик к этому прямого отношения не имеет.

В городском управлении образования и науки Черновцов заявили, что также ждут объяснений от работников детсада. так в горсовете сказали:

Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия.

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