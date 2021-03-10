У столиці з даху 18-поверхівки впала неповнолітня дівчина. Вона померла на місці. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини, які підштовхнули школярку до такого кроку. Докладніше - Тарас Пилипець.

Інцидент стався у Святошинському районі столиці. З даху вісімнадцятиповерхівки напередодні ввечері впала чотирнадцятирічна дівчина. На місце події відразу ж прибула слідчо-оперативна група та медики. Лікарі лише констатували смерть. Про те, що сталося в їхньому житловому комплексі, мешканці дізналися лише сьогодні зранку.

Ні, не бачила я сьогодні тільки дізналася. Прочитала новини десь в якійсь мережі.

Консьєрж будинку розповідає - однією з перших кинулася на допомогу.

Людмила:

Я вийшла за десять хвилин після падіння, тато стояв, не стояв, а вже бідний над нею був і друзі. Коли людина падає зі страху крик якийсь, це не було ні крику. Один очевидець сказав, що упало ну стук і все, а крику і крові нічого не було.

Школярка мешкала в сусідньому домі. За повідомленням деяких ЗМІ, дівчина начебто поверталася додому з уроків малювання, зателефонувала мамі, сказала, що вже йде додому. А потім зайшла до цього будинку, піднялася на дах і зробила фатальний крок.

Людмила:

Бачите як падала дивіться, ось верх і ось тут. І сюди її трошки відкинуло. На землю впала.

На даху поліція знайшла куртку та мобільний телефон дівчини. Більше деталей та обставин інциденту не коментують. Справу відкрили за кваліфікацією "Умисне вбивство".

Наразі поліцейські спілкуються з батьками загиблої, опитують рідних, сусідів, свідків та очевидців аби з'ясувати причини та обставини інциденту. Слідчим відділом святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 - умисне вбивство кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Від початку року зафіксовано вже кілька дитячих самогубств. Чи пов'язано це з так званими "групами смерті" в соцмережах у поліції не уточнюють. Хоча відомо, що на початку березня заблокували з десяток таких сторінок. Тож психологи закликають батьків бути уважними до своїх дітей і звертати увагу на їхню поведінку в інтернеті.