Срочно установить: Apple выпустила спасительное обновление iOS 14.4 [ Редактировать ]
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Смартфоны iPhone и планшеты iPad на этой неделе получили свежую прошивку iOS 14.4 и iPadOS 14.4 для поддерживаемых устройств.
Обновление несет в себе мало новых функций, среди которых распознавание маленьких QR-кодов, классификацию устройств в меню Bluetooth и множество других мелких изменений и исправлений ошибок.
Прошивка несет в себе более серьезное, но малозаметное рядовому пользователю важное улучшение – исправление трех уязвимостей системы безопасности, решающее серьезные проблемы "нулевого дня".
Чтобы хакеры не разузнали о закрытых бэкдорах, Apple не стала делиться подробностями исправленных уязвимостей. Компания обещает рассказать подробнее об уязвимостях позже, когда на нее перейдет большая часть пользователей мобильных устройств.
Одна из ошибок в безопасности связана с движком браузера Safari WebKit. Через дыру в безопасности злоумышленники могли удаленно выполнять различные команды. Компания рассказала, что уже были зафиксированы случаи использования этой уязвимости в реальной жизни.
Если уведомление об обновлении не пришло, установить iOS 14.4 и iPadOS 14.4 можно самому через "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".
Список поддерживаемых устройств для iOS 14.4 и iPadOS 14.4:
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1‑го поколения)
- iPhone SE (2‑го поколения)
- iPod touch (7‑го поколения)
- iPad Pro 12,9 дюйма (4‑го поколения)
- iPad Pro 11 дюймов (2‑го поколения)
- iPad Pro 12,9 дюйма (3‑го поколения)
- iPad Pro 11 дюймов (1‑го поколения)
- iPad Pro 12,9 дюйма (2‑го поколения)
- iPad Pro 12,9 дюйма (1‑го поколения)
- iPad Pro 10,5 дюйма
- iPad Pro 9,7 дюйма
- iPad (8‑го поколения)
- iPad (7‑го поколения)
- iPad (6‑го поколения)
- iPad (5‑го поколения)
- iPad mini (5‑го поколения)
- iPad mini 4
- iPad Air (4‑го поколения)
- iPad Air (3‑го поколения)
- iPad Air 2
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple внезапно разрешила устанавливать старые iOS. В то же время Apple собирается выпустить самый тонкий MacBook Air в истории.
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