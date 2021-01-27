Смартфоны iPhone и планшеты iPad на этой неделе получили свежую прошивку iOS 14.4 и iPadOS 14.4 для поддерживаемых устройств.

Обновление несет в себе мало новых функций, среди которых распознавание маленьких QR-кодов, классификацию устройств в меню Bluetooth и множество других мелких изменений и исправлений ошибок.

Прошивка несет в себе более серьезное, но малозаметное рядовому пользователю важное улучшение – исправление трех уязвимостей системы безопасности, решающее серьезные проблемы "нулевого дня".

Чтобы хакеры не разузнали о закрытых бэкдорах, Apple не стала делиться подробностями исправленных уязвимостей. Компания обещает рассказать подробнее об уязвимостях позже, когда на нее перейдет большая часть пользователей мобильных устройств.

Одна из ошибок в безопасности связана с движком браузера Safari WebKit. Через дыру в безопасности злоумышленники могли удаленно выполнять различные команды. Компания рассказала, что уже были зафиксированы случаи использования этой уязвимости в реальной жизни.

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Если уведомление об обновлении не пришло, установить iOS 14.4 и iPadOS 14.4 можно самому через "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".

Список поддерживаемых устройств для iOS 14.4 и iPadOS 14.4:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1‑го поколения)

iPhone SE (2‑го поколения)

iPod touch (7‑го поколения)

iPad Pro 12,9 дюйма (4‑го поколения)

iPad Pro 11 дюймов (2‑го поколения)

iPad Pro 12,9 дюйма (3‑го поколения)

iPad Pro 11 дюймов (1‑го поколения)

iPad Pro 12,9 дюйма (2‑го поколения)

iPad Pro 12,9 дюйма (1‑го поколения)

iPad Pro 10,5 дюйма

iPad Pro 9,7 дюйма

iPad (8‑го поколения)

iPad (7‑го поколения)

iPad (6‑го поколения)

iPad (5‑го поколения)

iPad mini (5‑го поколения)

iPad mini 4

iPad Air (4‑го поколения)

iPad Air (3‑го поколения)

iPad Air 2

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple внезапно разрешила устанавливать старые iOS. В то же время Apple собирается выпустить самый тонкий MacBook Air в истории.

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