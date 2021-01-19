Apple разрабатывает складной iPhone [ Редактировать ]
Источник: The Verge
Американская компания Apple начала работать над созданием складного iPhone, который станет конкурентом аналогичным моделям Samsung. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии.
Apple разработала прототип "раскладушки" для внутреннего тестирования, но пока не утвердила планы по запуску таких смартфонов. По словам источника агентства, полноценных прототипов в лабораториях Apple на данный момент нет.
У большинства экранов, которые тестирует Apple, невидимый шарнирный механизм складывания, то есть при открытии смартфона экран становится цельным. Так же устроены "раскладушки" Samsung.
Создание складного iPhone позволило бы компании выпустить смартфон с большим экраном в более компактном корпусе. В Apple обсуждалось несколько вариантов экранов, один из них аналогичен 6,7-дюймовому дисплею (около 17 см) на iPhone 12 Pro Max. Сейчас на складных смартфонах диагональ экранов составляет от 6 до 8 дюймов.
В 2021 году Apple не планирует серьезных изменений в своей продуктовой линейке и сосредоточится на выпуске флагманских iPhone и iPad.
Ранее сообщалось о том, что Apple сняла с производства смартфоны iPhone моделей XR и 11 Pro.
Напомним, что "Подробности" писали о том, какая себестоимость новейшего iPhone 12, и где производят комплектующие для него.
по теме
По мнению Дурова, Apple и Google угрожают свободе пользователей даже больше, чем Twitter
впервые в модельном ряде Galaxy S смартфоны получат поддержку стилуса S-Pen от Galaxy Note
Рейтинг лучших смартфонов на операционной системе Android в различных категориях представил портал Gizmochina
Стоимость модификации превысит 100 тысяч долларов
Американская компания Apple перенесла выпуск нового поколения смартфонов iPhone