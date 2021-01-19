Полноценных прототипов в лабораториях Apple пока нет Источник: The Verge

Американская компания Apple начала работать над созданием складного iPhone, который станет конкурентом аналогичным моделям Samsung. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии.

Apple разработала прототип "раскладушки" для внутреннего тестирования, но пока не утвердила планы по запуску таких смартфонов. По словам источника агентства, полноценных прототипов в лабораториях Apple на данный момент нет.

У большинства экранов, которые тестирует Apple, невидимый шарнирный механизм складывания, то есть при открытии смартфона экран становится цельным. Так же устроены "раскладушки" Samsung.

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Создание складного iPhone позволило бы компании выпустить смартфон с большим экраном в более компактном корпусе. В Apple обсуждалось несколько вариантов экранов, один из них аналогичен 6,7-дюймовому дисплею (около 17 см) на iPhone 12 Pro Max. Сейчас на складных смартфонах диагональ экранов составляет от 6 до 8 дюймов.

В 2021 году Apple не планирует серьезных изменений в своей продуктовой линейке и сосредоточится на выпуске флагманских iPhone и iPad.

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Ранее сообщалось о том, что Apple сняла с производства смартфоны iPhone моделей XR и 11 Pro.

Напомним, что "Подробности" писали о том, какая себестоимость новейшего iPhone 12, и где производят комплектующие для него.