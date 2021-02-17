Новые AirPods сделают из стекла [ Редактировать ]
Американская компания Apple планирует использовать стекло в производстве новых наушников AirPods. Компания предлагает запатентовать проект наушников с чашечками из стекла. Об этом говорится в документе, появившемся в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Инженеры компании уточняют, что стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл.
"Также стекло более привлекательно с эстетической точки зрения, чем поликарбонат", - говорится в описании заявки.
Патент американской компании был зарегистрирован в базе USPTO 16 февраля.
Отметим, что компания Apple не окажется первым производителем гаджетов на рынке, который использовал стекло при производстве аудиотехники. В частности, в наушниках HD 820 от компании Sennheiser используется стекло для обеспечения реалистичного звучания.
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