Американская компания Apple планирует использовать стекло в производстве новых наушников AirPods. Компания предлагает запатентовать проект наушников с чашечками из стекла. Об этом говорится в документе, появившемся в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Инженеры компании уточняют, что стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл.

"Также стекло более привлекательно с эстетической точки зрения, чем поликарбонат", - говорится в описании заявки.

Патент американской компании был зарегистрирован в базе USPTO 16 февраля.

Отметим, что компания Apple не окажется первым производителем гаджетов на рынке, который использовал стекло при производстве аудиотехники. В частности, в наушниках HD 820 от компании Sennheiser используется стекло для обеспечения реалистичного звучания.

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