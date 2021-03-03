Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо поделился свежей порцией слухов относительного iPhone 13 от Apple.

Ожидается, что новые смартфоны не будут предоставлять какие-либо новые функции, которые изменят правила игры на мобильном рынке, а скорее просто получат усовершенствованную аппаратную начинку и косметические улучшения.

iPhone 13 внешне будет мало чем отличаться от iPhone 12

Согласно 9to5Mac, получившему развернутый отчет от инсайдера, iPhone 13 будет предлагаться в тех же четырех моделях, что и iPhone 12 текущего поколения. Это означает, что следующий iPhone 13 получит диагонали экрана от 5,4 до 6,7 дюймов.

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Куо также подтвердил, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут использовать технологию низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), как у дисплеев Promotion на iPad Pro, что позволит выдавать развертку экрана в 120 Гц.

Две модели iPhone 13 Pro также получат модернизированную сверхширокоугольную камеру с более широкой диафрагмой f/1.8 и автофокусом по сравнению с диафрагмой f/2.4 и фиксированным фокусом на текущих моделях.

Другие ключевые аппаратные изменения включают уменьшенную "монобровь" и более емкую батарею, что позитивно отразится на времени автономной работы, но увеличит вес iPhone 13.

Более емкая батарея iPhone увеличит вес смартфона

Новая линейка дополнительно получит модем Qualcomm Snapdragon X60 для поддержки 5G-сетей.

Ранее ходили разговоры о том, что Apple откажется от разъема Lightning в пользу USB-C и вернет Touch ID, но Куо сказал, что этого не произойдет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как по слухам, Apple iPhone 13 получит терабайт памяти. Также эксперты предостерегали, что Apple iPhone 12 может серьезно навредить здоровью.

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