Фіктивні ПЛР-тести - недорого. На Рівненщині власниця тур-агенції сама друкувала довідки про відсутність коронавірусу - для виїзду за кордон. Та продавала їх по 500 гривень. Працювала так майже пів року. Скільки всього документів жінка сфабрикувала - поки що не відомо. Учора в неї провели обшуки.

Марія Юстицька, начальниця відділу комунікації ГУНП України в Рівненській області: