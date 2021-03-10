Мізерні пенсії, тотальне безробіття, захмарні тарифи, а на додачу ще й мовні проблеми. Жителі Херсонщини поскаржилися народним депутатам на труднощі, які найбільше їх турбують. Чи є способи їх вирішити - про це далі.

Майже пів тисячі учнів, одні з найкращих учителів, авторські підручники й методики. Школа гуманітарної праці - останній російськомовний заклад у Херсоні. Але й українську тут викладають на високому рівні.

Артем Кияновський, директор НВК "Школа гуманітарної праці":

Хочу сказати, що наші діти є переможцями олімпіад і конкурсів. У цьому році Шкарлет надав грамоту нашій дитині за перемогу в конкурсі знавців української мови ім. Т. Шевченка.

Однак на школу поскаржилися мовному омбудсмену. Причина - інтерв'ю директора недержавною мовою й відсутність української сторінки сайту закладу. А це порушення закону. Тепер учителі хвилюються, що в них не лише можуть керівника змінити, а взагалі закрити школу! Цього допустити не можна, переконані народні депутати. І вони вже звернулися до міністра освіти.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Коллектив этой школы, они защищают демократию в стране. Люди должны иметь возможность учится на том языке, на котором хотят. Это право каждого человека по Конституции. И мы будем поддерживать их в этой борьбе.

Після відвідин школи в Херсоні, Юрій Бойко поїхав у Нову Каховку. Поспілкуватися з людьми. Скарги в містечку - типові для всієї України. Пані Тетяні за 50, каже, у такому віці на роботу брати не хочуть, а до "заслуженого відпочинку" ще далеко. Та й пенсія - замала.

Тетяна Жилбе, жителька Нової Каховки:

Женщинам 58 лет пенсионный возраст надо пересмотреть. О пенсионной выплате. Потому что до 65 лет не получать нечего. Мне 22 года пенсионного стажа и 19 лет неофициального стажа, и что я могу? До 65 лет ждать?

На те, що в Новій Каховці немає роботи, нарікає й пані Алла. Каже: колись у місті було 7 заводів. Нині вони закриті.

Алла Нищадим, жителька Нової Каховки:

Молодіж уїжджає. Мій син їздив перед новим роком в Польщу. Те, що заробляв, вони в частном домі живуть, на комуналку присилав. Газ же ж одурєнно скільки стоє.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":