"Не можна позбавляти дітей права навчатись на рідній мові" - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Мізерні пенсії, тотальне безробіття, захмарні тарифи, а на додачу ще й мовні проблеми. Жителі Херсонщини поскаржилися народним депутатам на труднощі, які найбільше їх турбують. Чи є способи їх вирішити - про це далі.
Майже пів тисячі учнів, одні з найкращих учителів, авторські підручники й методики. Школа гуманітарної праці - останній російськомовний заклад у Херсоні. Але й українську тут викладають на високому рівні.
Артем Кияновський, директор НВК "Школа гуманітарної праці":
Хочу сказати, що наші діти є переможцями олімпіад і конкурсів. У цьому році Шкарлет надав грамоту нашій дитині за перемогу в конкурсі знавців української мови ім. Т. Шевченка.
Однак на школу поскаржилися мовному омбудсмену. Причина - інтерв'ю директора недержавною мовою й відсутність української сторінки сайту закладу. А це порушення закону. Тепер учителі хвилюються, що в них не лише можуть керівника змінити, а взагалі закрити школу! Цього допустити не можна, переконані народні депутати. І вони вже звернулися до міністра освіти.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Коллектив этой школы, они защищают демократию в стране. Люди должны иметь возможность учится на том языке, на котором хотят. Это право каждого человека по Конституции. И мы будем поддерживать их в этой борьбе.
Після відвідин школи в Херсоні, Юрій Бойко поїхав у Нову Каховку. Поспілкуватися з людьми. Скарги в містечку - типові для всієї України. Пані Тетяні за 50, каже, у такому віці на роботу брати не хочуть, а до "заслуженого відпочинку" ще далеко. Та й пенсія - замала.
Тетяна Жилбе, жителька Нової Каховки:
Женщинам 58 лет пенсионный возраст надо пересмотреть. О пенсионной выплате. Потому что до 65 лет не получать нечего. Мне 22 года пенсионного стажа и 19 лет неофициального стажа, и что я могу? До 65 лет ждать?
На те, що в Новій Каховці немає роботи, нарікає й пані Алла. Каже: колись у місті було 7 заводів. Нині вони закриті.
Алла Нищадим, жителька Нової Каховки:
Молодіж уїжджає. Мій син їздив перед новим роком в Польщу. Те, що заробляв, вони в частном домі живуть, на комуналку присилав. Газ же ж одурєнно скільки стоє.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Вопросы людей абсолютно житейские. Когда заработают предприятия, когда повысятся пенсии, почему такие комунальные тарифы. То есть то, что мы слышим здесь, сегодняшняя власть не слышит и делает все наоборот - бегает за кредитами вместо запуска своих предприятий, поднимает тарифы вместо того, чтобы привести их в порядок. Конечно, сегодняшняя власть потеряла доверие людей.
по теме
Политика языковой и культурной дискриминации, которую реализует нынешняя власть, не находит поддержки у людей
І всі без винятку мріють про мир. Що потрібно, аби поновити перемир'я? Про ці та інші актуальні цього тижня теми - говорив Юрій Бойко
Які документи розглянути народні депутати, та чому знову заговорили про позачергове засідання Верховної Ради?
Висотки ростуть, а нові дитячі садки, школи та паркінги не з'являються. Тож єдиний вихід - посилити відповідальність забудовників
Год эпидемии, третья волна коронавируса, а власть ничего не сделала, чтобы решить вопросы достаточного финансирования здравоохранения, обеспечить защиту медиков и граждан от COVID-19